Opladers op pootjes

Laura Schuyesmans (27) leeft met een deadline. De jonge West-Vlaamse lijdt aan een chronische ziekte waardoor ze wellicht maar tien jaar meer te gaan heeft. Laura werkt bij Oxfam, engageert zich als covoorzitster voor Jong Groen en maakt tweewekelijks een openhartige column voor deze krant. Ze wisselt af met Jan Devriese, de stukjesschrijver die leeft tussen deadlines.

Iedereen kent het gevoel wel waarbij je thuiskomt met een lege batterij na een lange, drukke dag… Hoe laad jij je dan weer op?

Mijn opladers hebben elk vier pootjes die zachtjes tikkend op onze tegels komen aangelopen. Ze hebben een fluweelzachte pels en spinnen luid genoeg om even je zorgen te vergeten. Mijn vriend en ik adopteerden ruim twee jaar geleden onze twee katten, Pepper en Nalu. Hen adopteren uit een asiel was een bewuste keuze. Waarom?

Elk jaar trekken tijdens de zomermaanden heel wat dierenasielen aan de alarmbel. Ook dit jaar was er een grote toestroom aan honden en katten, wat volgens de asielen in kwestie een typisch fenomeen is tijdens de grote vakantie.

Reisplannen die niet passen bij de hond zorgen maar al te vaak voor het dumpen van het beestje in een asiel of op straat. Onbegrijpelijk gewoon. Haal geen huisdier in huis als je er geen tijd en ruimte voor hebt. Want een dier weghalen uit zijn of haar vertrouwde omgeving en ergens achterlaten, is altijd diep traumatiserend.

Daarom kozen wij er dus voor om onze katten uit een asiel te halen. Eentje zat er al langere tijd, omdat ze een zorgenkatje is. Ze heeft last van allerlei allergieën, heeft al eens een accidentje in huis, maar we adopteerden haar met heel veel liefde. Net omdat ze zo hard nood had aan een warme thuis.

Ook bij onze tweede kat zochten we naar een type kat dat minder kans had om snel geadopteerd te worden. Deze keer kozen we voor een zwarte, schuchtere kat. Gemiddeld zitten zwarte katten langer in een asiel dan elke andere soortgenoot, hoorde ik op de radio. De ene wijt het aan bijgeloof, de ander aan het feit dat ze moeilijker te vatten zijn op camera. En het feit dat Pepper niet echt een knuffelkat was, zou het voor haar nog wat moeilijker maken. Ondertussen zijn we twee jaar verder, is Nalu grotendeels af van haar allergieën door aangepaste voeding en geniet ze samen met Pepper van een luilekkerleventje in ons warme nest.

Wil je ook graag een huisdier? Denk er dan eerst goed over na of je er voldoende tijd of ruimte voor hebt. Zoek ook al in je omgeving of iemand hem of haar wil verzorgen als jij even op reis gaat. En als het nog even kan, zoek je nieuwe vriend dan in een asiel, want daar wachten vele schatten op een baasje.