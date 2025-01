OPINIE – Wie heeft Trump nodig als je 64 West-Vlaamse Kraks hebt?

Donald Trump is weer president en we hebben het geweten. De man slaagt er op zijn eentje in om een groot deel van de wereld bang, boos of op zijn minst bezorgd te maken. Het zorgt er mee voor dat er deze week weer heel wat doemberichten passeerden… Misschien niet altijd onterecht, maar wie daar even genoeg van heeft: geen paniek, hier is KW. Want wie heeft Trump nodig als je 64 Kraks hebt?

Voor het 17de jaar op rij verkozen onze lezers dé Kraks van hun gemeente. West-Vlamingen die in 2024 iets bijzonder gedaan hebben of een uitzonderlijke prestatie leverden. En ik kan jullie verzekeren: als je hun verhalen leest, word je niet bang, boos of bezorgd. Integendeel. Ze maken ons blij en enthousiast, soms verwonderd ook, maar vooral: preus. In onze provincie lopen warme en straffe mensen rond, dat bewijs is bij deze weer geleverd.

Van Johan in Alveringem tot Aagje in Zuienkerke: de lijst van 64 Kraks is lang en gevarieerd. De jongste is een talent van 16, de oudste een YouTuber van 76. Er zitten topsporters tussen en zelfs een wereldkampioen… maar ook iemand met parkinson: zij bewees dat ook patiënten ferme atleten kunnen zijn.

“Make West-Vlaanderen great: deze mensen doen het, zonder de grootspraak van die Amerikaan”

Bij de laureaten staan heel wat namen die verenigingen doen draaien en dorpen doen bruisen. We zien ook een miss, een mooimaker, een ‘Parel van een Zorgkundige’ en een ‘Warrior Against Cancer’. Een agent die 100 kilometer liep voor het goeie doel. Een vijftiger die ouderen met dementie een onvergetelijk feest bezorgde. Een veertiger die kinderen boeken laat ontdekken. Een dertiger die in Oekraïne helpt. Een twintiger die de ‘Future Proef Award’ won en een tiener die kanker overwon en nu weer droomt van medailles.

Make West-Vlaanderen great: deze mensen doen het, zonder de grootspraak van die Amerikaan. Ze verdienen daarvoor alle lof én die eretitel. Jullie zijn echte Kraks, van harte proficiat en vooral ook een dikke merci!