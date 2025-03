OPINIE – Wie gelooft nog in sprookjes?

Het West-Vlaamse topvoetbal beleeft een wel heel begeesterende week. Dat begon al dinsdag: Club Brugge – Aston Villa, 1/8ste finales Champions League, zou Blauw-Zwart om 20.45 uur écht uitzicht hebben op de kwartfinales, nooit door een Belgische club bereikt? Een sprookje zou het zijn. Wel, heel Club mocht tot 20.30 uur geloven in dat sprookje. In de tweede helft kwam de Brugse defensie – met de drie authentieke West-Vlamingen Sabbe, Mechele en De Cuyper als uitblinkers trouwens – tegen het teleurstellende Aston Villa nog nauwelijks in problemen. En toen viel uit het niets die verdomde owngoal, van de arme Mechele nog wel, en even later een even domme penalty. 1-3: welke Clubfan gelooft nog in het sprookje Liverpool of PSG, mogelijke tegenstanders in de kwartfinales?

Maar na die domper moet het vizier nu wel meteen weer op de competitie. Club is het aan zijn status en boekhouding verplicht ook volgend seizoen te kunnen starten in de groepsfase van het kampioenenbal. En twee speeldagen voor het einde is de kloof met Genk door een 6 op 18 al opgelopen tot 9 punten. En Union, genaderd tot op een punt, is duidelijk ook weer titelconcurrent geworden. En laat nu net zondag de buren van Cercle Club opwachten met maar één missie: zich met een zege tegen de grote stadsrivaal mogelijk verzekeren van het behoud.

Maar, zo bijzonder is deze week, eerst gaat de Vereniging donderdag aan de slag bij het Poolse Jagiellonia Bialystok – wie kennis heeft van de Poolse club mag nu zijn hand opsteken. Het geeft aan dat Cercle heus wel uitzicht heeft op de kwartfinales van de Conference League: zou ook een sprookje zijn, hoor. Terwijl het zondag in de degradatiezone kan belanden. Waar het in die Relegation Play-offs al zeker provinciegenoot Kortrijk tegenover zich zou krijgen…

Kerels nu al kansloos

Want KV Kortrijk levert stilaan een uitzichtloze strijd om na 17 jaar niet uit eerste klasse te tuimelen. Uitzichtloos, want al 11 punten achterstand op de nummer 13 en 8 punten achterstand op de nummer 14. De Kerels lijken nu al kansloos in de degradatieplay-offs. 1 op 6 tegen Cercle en STVV, de wedstrijden die onder ‘bulldozer’ Bernd Storck voor de ommekeer moesten zorgen, leverden dan lovenswaardige grinta en beter offensief spel op, de ‘nachtmerrie’ van Dejaeghere en co is nu wel heel dichtbij. In het Guldensporenstadion moet men nu geloven in ‘never give up’ waarmee de Duitser in 2020 Cercle Brugge miraculeus in 1A hield. Maar wie gelooft nog in sprookjes?