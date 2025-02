OPINIE – “Weet Bart De Wever wel dat West-Vlaanderen bestaat?”: onze hoofdredacteur stelt belangrijke vraag na regeringsvorming

Na 236 dagen onderhandelen kon Bart De Wever deze week eindelijk zijn regering voorstellen. BDW 1 telt opvallende weinig vrouwen, maar nog minder West-Vlamingen. En dat brengt onze hoofdredacteur tot de volgende vraag: Weet De Wever wel dat West-Vlaanderen bestaat?

“Ik vraag me soms af of Bart De Wever wel weet dat ik besta.” Het was een opvallende bekentenis van Charlotte Verkeyn, twee maanden geleden in deze krant. Verkeyn is al zes jaar schepen in Oostende en sinds vorig jaar ook federaal parlementslid voor N-VA. Toch geen onbelangrijk figuur binnen die partij, zou je denken, en toch vraagt zij zich af of De Wever haar kent.

Een betere vraag is sinds deze week: weet Bart De Wever wel dat West-Vlaanderen bestaat? Zijn nieuwe regering telt niet alleen schandalig weinig vrouwen, maar ook nul West-Vlamingen. Nul.

Dat CD&V en Vooruit niet in onze provincie rekruteerden, valt nog te verstaan. Zij hebben met Hilde Crevits en Melissa Depraetere al ministers op Vlaams niveau. Maar quid N-VA? De machtigste partij van het land zit in twee regeringen en mocht negen excellenties aanduiden. Negen! En het werden er nul uit West-Vlaanderen. Nul.

“Sander Loones vond het ondenkbaar dat er geen West-Vlaamse minister zou komen. Wel, het ondenkbare is dus gebeurd”

Tiens. Dat ging toch niet gebeuren? Absoluut niet zelfs. Dat is toch wat Sander Loones stellig zei, vlak na de verkiezingen in deze krant. De N-VA’er uit Koksijde was net officieel stemmenkanon geworden en maakte een punt. “Straks zitten wij misschien in twee regeringen. Het is ondenkbaar dat er opnieuw géén West-Vlaamse N-VA-minister komt.”

Het ondenkbare is dus gebeurd… En hoe belangrijk het is om als provincie vertegenwoordigd te zijn, konden we begin deze week lezen in Het Belang van Limburg. Daar konden ze wel een nieuwe minister interviewen… De titel uit de mond van Rob Beenders (Vooruit) was alleszeggend: “Ik ga me helemaal smijten voor de consument… en voor Limburg”. Voilà.

Maar ook in Gazet van Antwerpen stond die dag een interessant artikel. Daar liet premier De Wever verstaan dat hij in Brussel niet zal vergeten van waar hij komt. “Antwerpen gaat altijd mee in mijn binnenzak.” Ah, bon. Dat zijn nieuwe regering een Antwerpse stempel heeft, bevestigde hij graag. “De stedelijke accenten in dit regeerakkoord zijn geen toeval.”

Naar West-Vlaamse accenten was het in de supernota van 210 pagina’s iets langer zoeken. Maar laat ons constructief zijn, misschien moeten we de premier gewoon een abonnement op onze krant cadeau doen. Dan wordt hij er op zijn minst elke week aan herinnerd dat West-Vlaanderen bestaat…