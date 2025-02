OPINIE – “Volgens Bram Keirsebilck is het Europees model een dikke middelvinger naar echte voetbalfans”

Club Brugge nestelde zich bij de top van Europa en kan maar niet begrijpen dat de competitiematch op Sint-Truiden van komende zaterdag middenin hun tweeluik tegen Atalanta niet kon uitgesteld worden. Ondanks de Belgische sportieve belangen… en de financiële belangen van Blauw-Zwart – Club reikte naar meer dan 50 miljoen euro inkomsten uit de Champions League.

Midden de discussie bereikte ons een open brief van Bram Keirsebilck. Een fijne Oostendenaar die graag opkomt voor zijn grote liefdes. Voor zijn stad – Bram stond bij de gemeenteraadsverkiezingen als onafhankelijke op de lijst Trots op Oostende. En voor het edele balspel hij verzorgde 11 jaar de communicatie van KVO en is nu operationeel manager van KVDO.

En dus zette Bram zich in zijn brief af tegen het ‘Europees’ model, naar de nieuwe (ingewikkelde) competitieformule waarvoor de Belgische topclubs, Club Brugge voorop, momenteel pleiten. Vorige maandag kwam het voorstel naast het alternatief (16 eersteklassers en Play-Off 1 met vier teams minder matchen is cruciaal) op de Pro League op tafel, volgende donderdag wordt opnieuw samen gezeten. Of al een meerderheid wordt gevonden is zéér twijfelachtig.

Bram noemt dat Europees model alvast een ‘dikke middelvinger’ naar de echte voetbalfans. ‘De centen van televisie zijn zeker belangrijk, maar clubs moeten beseffen dat fans dat ook zijn.’ Bram staat niet alleen met zijn mening: ‘Waarom vragen die zes topclubs zich nooit af wat de voetbalfans willen?’, luidt maar één van de vele lezersbrieven in de kranten.

“Bart van Club Brugge en Bram van KVDO denken anders over voetbal”

Wel, dat antwoord is simpel: omdat álles in het profvoetbal om geld draait. De onsmakelijk hoge lonen, de scheve internationale transfermarkt (ook wel eens mensenhandel genoemd), de Europese Super League met alleen maar de superrijke topclubs, de Belgische topclubs die in Europa proberen aan te haken door meer geld te proberen genereren.

Bart Verhaeghe van Club en Bram Keirsebilck van KVDO denken anders. Bram geeft zelf aan: het nieuwe KVDO, ‘met klemtoon op authenticiteit en lokale verankering’, trok als clubje uit de derde afdeling amateurs met 600 KVDO-fans naar de derby in Blankenberge. En telt zo’n duizend (!) jeugdspelers. Zo mooi kan voetbal in de lagere regionen ook wel zijn.

Laat dan toch maar dat profvoetbal pure business zijn, uiteindelijk konden de voetbalfans de nieuwe formule van de Champions League best smaken, die volgen desgevallend ook wel de formule in België. Waar we Bram, wiens hart voor KVO zwaar is geteisterd, wel helemaal kunnen volgen: hou malafide investeerders als Paul Conway uit het Belgisch profvoetbal.