OPINIE – Voka-topman leest KW van a tot z: “In tijden van Trumps en Musks is het fijn om horen dat mensen waarderen wat wij doen”

“Voka is mijn baas.” Niemand minder dan Bart De Wever sprak ooit deze opvallende woorden uit. Een grapje, op een onbewaakt moment ergens in 2010. De N-VA’er was toen nog lang geen premier van België, maar tot op vandaag blijft deze quote hem achtervolgen…

De baas van Voka is dan weer een West-Vlaming, al tien jaar zelfs. Hans Maertens uit Lichtervelde leidt de Vlaamse werkgeversorganisatie sinds 2015. Al die tijd is hij de stem van de ondernemers, maar binnenkort zwijgt de topman. Een maand geleden kondigde hij zijn vertrek aan, net op het moment dat De Wever zijn regering – eindelijk – had gevormd. Een maand na de start van BDW 1 vonden wij het daarom een goed idee om bij “zijn baas” langs te gaan voor een eerste evaluatie.

En wat blijkt? De Voka-topman geeft onze eerste minister en vooral zijn regeerakkoord goede punten. Maar Hans Maertens schiet ook met scherp: hij mikt vooral op de vakbonden, maar het tegendeel zou pas echt voor opvallende quotes zorgen. Het levert niettemin een interessant interview op, maar vooral de passage op het einde viel ons op. Je moet weten: de Voka-directeur is in een ver verleden ook ‘baas’ geweest op de redactie van deze krant.

“Misschien heeft Hans Maertens zin om zoals honderden andere West-Vlamingen medewerker te worden bij deze krant?”

En wat blijkt? (bis) Hans Maertens leest De Krant van West-Vlaanderen nog altijd van a tot z. “Er is geen pagina die ik niet bekeken heb!” Met zijn verleden in de media – Maertens werkte vroeger onder andere ook voor Knack en De Tijd – waagt hij zich aan een voorspelling. “Ik denk zelfs dat het belang van een krant als KW in de toekomst zal stijgen. Als de wereld ongrijpbaar wordt, als internationale spanningen stijgen, zoeken mensen graag nabijheid op.”

In tijden van Trumps en Musks is het fijn om horen dat mensen waarderen wat wij doen. Focussen op wat onder de kerktoren gebeurt. Met een open blik verslag brengen van het lokale leven zoals het is…

We onthouden van het interview tot slot ook dat Hans Maertens in de toekomst nog iets wil doen met de drie rode draden uit zijn carrière. Misschien heeft hij zin om zoals honderden andere West-Vlamingen medewerker te worden bij deze krant? Deze ‘baas’ vindt dat alvast een heel fijn idee…