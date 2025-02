OPINIE – Vanaken, Wullaert en De Ketelaere ambassadeurs van West-Vlaanderen

West-Vlaamse glorie afgelopen week. Rood en blauw en zwart en nog meer rood. Oostendenaar Red Sebastian als winnaar van Eurosong naar het Eurovisiesongfestival in Basel. Winnaar met een verpletterende eindscore van 423 punten, fans en vakjury lieten er geen twijfel over bestaan. Meteen topfavoriet half mei, burgemeester John Crombez mag al denken aan een nieuwe ereburger van de Koningin der Badsteden. Dinsdag dan in Middelkerke eerst de vijfde Gouden Schoen (absoluut record) voor Tessa Wullaert, boegbeeld van de Red Flames. En ereburger van eerst Wielsbeke, dan Harelbeke en misschien nu ook nog gauw Ingelmunster waar ze dra met haar Mathi gaat wonen (en trouwen). En dan de blauw-zwarte Bruggeling Charles De Ketelaere als Beste Belg in het Buitenland – West-Vlaamse ambassadeur in Italië dus. En dan Vanaken III.

Na tien jaar Club Brugge beschouwen we de Limburger ook als West-Vlaams erfgoed – die is al enkele jaren ereburger van Lommel en moet dat nu ook maar worden van Brugge (daar wordt druk voor gezet) en/of van Knokke-Heist.

Vanuit Clubs Basecamp in Westkapelle werd vorige week op deze pagina’s niet voor niets getuigd dat de uitzonderlijke nuchterheid van de topvoetballer typisch… West-Vlaams is. Hopelijk volgde woensdag aan de andere kant van het land geen kater van jewelste – er stond Club in Genk nog een bijzondere terugmatch in de halve finales van de beker te wachten. En dan zaterdag OHL en dan volgende woensdag Atalanta, het is te begrijpen dat er dinsdag geen tijd was voor feestbubbels. Waardoor ook meteen weer wat meer begrip voor de eerdere uitspraak van Vanaken: “Alweer niet geselecteerd voor de Rode Duivels? Dan lekker een weekendje rust en meer tijd voor Lauren en Romée.”

We geven het nu al op een blaadje: de nieuwe coach Rudi Garcia zal de Bruggeling in maart géén extra weekendje rust gunnen. Vanaken won dinsdag met een iets minder indrukwekkende score dan Red Sebastian. Daar beslisten geen fans over, alleen een ‘vakjury’. Die zich daarvoor baseerde op zijn uitzonderlijke voetbalkwaliteiten, daarom vakjury… Maar het brede publiek zou heus niet anders hebben gestemd, heeft nu ook wel Hansie, ’s lands minzaamste en kalmste (naast het veld vooral) helemaal omarmd. Nu stilaan ook Tessa Wullaert? De topscorer aller tijden bij onze nationale ploegen is niet zó geliefd wellicht als Hansie. Want: klikt het niet, dan botst het maar. Altijd rechtuit: ook typisch West-Vlaams. Ze stuurde vorig weekend nog een berichtje: wie er iets van kent, twijfelt toch niet?. Dinsdag kreeg ze het antwoord. Bijna 100 punten voorsprong op de nummer 2. Proficiat, Hansie en la Tessa!