OPINIE – Ons dialect blijft bèresterk: “Het is niet alleen het mooiste, maar ook het beste”

Mohowzeg. Dat Artificiële Intelligentie bijzondere dingen kan, wisten we al. Maar dat robots ook plat kunnen klappen? Dat nieuws smeekte om wat onderzoeksjournalistiek. Of AI écht dialect kent, hebben we dus uiteraard meteen getest.

Hoe wij dat deden? Stief simpel: we vroegen gewoon aan onze Copilot om vijf voorbeelden te geven van typische West-Vlaamse uitdrukkingen. (En voor alle duidelijkheid: Copilot is inderdaad de AI-assistent waar ook de Vlaamse ambtenaars binnenkort mee aan de slag gaan.)

In een cursus hebben we geleerd dat we niet te beleefd mogen zijn tegen robots en we voegden dus geen ‘aub’ toe aan onze vraag, maar ‘gif moa sjette’. Dat deed de assistent in onze computer, want die antwoordde binnen de twee seconden: “Da’s nie van de poes”, “Ge zijt van ’t zelfste laken een broek”, “Hij is van ’t padje af”, “Ze hebben hem liggen” en “Het is een schoon weerke”. En de robot besloot onterecht preus: “Deze uitdrukkingen geven een mooi beeld van de kleurrijke en expressieve aard van het West-Vlaams dialect.”

Het enige gepast antwoord dat we konden geven: wuk? Want inderdaad, ‘t is ol gin oar snien. Er is nog wat werk aan de winkel… Maar geen paniek: er wordt volop aan gewrocht. Dankzij UGent kunnen 430 uren aan opnames nu gebruikt worden om AI (nog meer) dialect te leren. Dat materiaal is in de jaren 60 door onderzoekers verzameld in heel Vlaanderen, zij namen toen lange gesprekken op met gewone Vlamingen in hun eigen taaltje. (Voor de liefhebbers: dit staat nu ook online op dialectloket.be. Beire om te beluisteren.)

“Wat blijkt? Dialect leren heeft hetzelfde effect als het leren van een tweede taal, en is dus goed voor de ontwikkeling van kinderen”

Het zorgt ervoor dat dialecten voor eeuwig zullen blijven bestaan, zelfs al ze niet meer gesproken worden. In Limburg vrezen ze dat die dag dichterbij komt. Onderzoek van de Gentse universiteit toont aan dat het Limburgs snel aan het uitsterven is. Slechts 28 procent van de jongeren daar spreken nog dialect… maar wat blijkt? Ier bie uus ist vele beter!

Hier kent meer dan de helft nog Westvlams. Ons dialect is zo niet alleen het mooiste, maar ook het beste. En nie geweune wok: de onderzoekers van UGent lieten ons weten dat we meer dialect moeten klappen, zeker tegen onze kinderen. Dat heeft hetzelfde effect als het leren van een tweede taal: het helpt bij hun ontwikkeling, ze trainen hun kortetermijngeheugen en multitasken lukt dan beter.

Mohowzeg. De enige gepast reactie hierbij: sjette geevn!

Kiektazonie