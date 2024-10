OPINIE – Niet enkel de opkomstplicht is een discussie waard

Als het regent in Parijs, dan druppelt het in Brussel… Maar als het giet in Gent, dan voelen we ook in West-Vlaanderen nattigheid.

In de Oost-Vlaamse hoofdstad is de politiek door een onvoorzien circulatieplan even de weg kwijt. De leden van Vooruit stemden er zondag niet ‘Voor Gent’ maar tegen een coalitie van hun paarse kartel met N-VA. Als we de Wetstraatwatchers mogen geloven is dat een serieuze stok in de wielen van Conner Rousseau en Bart De Wever. De twee populaire voorzitters zouden hun partijen na 12 oktober op zoveel mogelijk plekken in Vlaanderen samen aan het roer willen krijgen… maar dat was buiten ‘Gentje’ gerekend, waar Groen nu een uitweg mag zoeken.

De watchers wezen ondertussen ook richting Kortrijk: daar liet de N-VA weten niet te willen besturen zonder Vooruit. Tiens. Dat zag stemmenkampioen Ruth Vandenberghe van Team Burgemeester dan weer niet zitten… De sjerp blijft daar dus ook nog even in de koelkast – tenzij er na de deadline van dit stukje een mirakel gebeurde in de Guldensporenstad.

En er waren hier nog Gentse toestanden te zien… Wat dacht je van de betoging zaterdag, in Izegem? Net zoals de progressieven hun stem lieten horen aan het stadhuis van Gent, zorgde een lokale linkse aanhanger ook voor een protestactie in de stad van borstels en schoenen. Ook tégen een coalitie, met Vlaams Belang deze keer.

Twee dagen lang was het cordon sanitaire gebroken in onze provincie. De Oost- en West-Vlaamse toestanden maken duidelijk dat er werk aan de winkel is voor Hilde Crevits. Zij is als Vlaams minister van Binnenlands Bestuur bevoegd voor het lokale kiesdecreet. Op verkiezingszondag liet ze al weten dat ze een en ander zouden evalueren, maar niet enkel de opkomstplicht is een discussie waard.

Het is duidelijk dat de deadline van twee weken voor onnodig gedoe zorgt. Goed bestuur vraagt soms meer tijd… In Izegem liet winnaar STiP+ zaterdag weten dat ze alle andere pistes hadden doorlopen en dan maar vlak voor de meet met VB in zee gingen. Waarna Flip Kowlier vanuit Gent een rouwende emoji deelde en het spel op de wagen zat.

Het nieuwe lokale kiesdecreet doet zo geen goed aan het vertrouwen in de politiek. De banbliksems waren voorlopig vooral gericht op de nationale politiek. Lokaal kunnen we dat echt wel missen. Toch?