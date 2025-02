OPINIE – Het wordt niet makkelijk voor onze neoprofs van 22 en 23 jaar om in de toekomst door te breken

Met Alex Vandenbulcke (°2001), Robin Orins (°2002), Ramses Debruyne (°2002) en Michiel Lambrecht (°2003) telt het professionele wielerpeloton dit seizoen vier nieuwe West-Vlaamse renners. Alleen Lambrecht werkte zijn volledige termijn bij de beloften (vier jaar) niet af. Dat mag anno 2025, een tijdperk waarin junioren al als gelouterde profs leven en hun belofteperiode vaak overslaan, best opmerkelijk genoemd worden.

Het is een harde realiteit: het wordt voor de vier hierboven vermelde neoprofs niet evident om zich de komende maanden en jaren in de kijker te rijden. Debruyne, die als jeugdrenner nochtans een wisselend parcours aflegde, lijkt er het best voor te staan. Hij mocht een profcontract voor twee jaar bij het Alpecin-Deceuninck ondertekenen. Dat zegt veel, want de broers Roodhooft hebben oog voor talent – dat is al vaak genoeg gebleken. De kans is dan ook reëel dat Debruyne op termijn een prima kracht op WorldTour-niveau zal worden. Zijn tiende plaats, vorig weekend in de afsluitende bergrit van de UAE Tour, was alvast meer dan zomaar veelbelovend.

Uitslagen

Sla er de uitslagen (met geboortejaren!) van de jongste weken echter maar eens op na, bij voorkeur van jong naar nog jonger. Jan Christen (°2004): winst in de Trofeo Calvia op Mallorca en ritwinst in de Ronde van de Algarve. Antonio Morgado (°2004): winst in de Gran Premio Castellon en winst in de Figueira Champions Classic. Paul Magnier (°2004): ritwinst in de Ster van Bessèges en tweede in de Figueira Champions Classic. Johannes Kulset (°2004): derde in de eindstand van de AlUla Tour. Joshua Tarling (°2004): tijdritwinst in de UAE Tour en in 2023 als 19-jarige (!) al Europees kampioen tegen de klok voor Wout van Aert. Matthew Brennan (°2005): tweede in de openingsrit van de Tour Down Under. Albert Withen Philipsen (°2006): vierde in een rit in de Tour Down Under. Adrià Pericas (°2006): negende in de Ronde van Murcia. Paul Seixas (°2006): vijfde in de GP La Marseillaise en tiende in een bergrit in de UAE Tour, op vier seconden van Pogacar. Seixas, in Frankrijk al gebombardeerd tot Tourwinnaar in spe, won negen maanden geleden Luik-Bastenaken-Luik… voor junioren. Hij zal, in tegenstelling tot onze vier neoprofs, nooit bij de beloften gekoerst hebben. Seixas is al lang de enige niet meer (Remco Evenepoel was in 2019 een van de eersten), maar het mag wel nog altijd opmerkelijk genoemd worden.

Had je al begrepen dat het voor onze West-Vlaamse neoprofs van 22 en 23 jaar niet gemakkelijk wordt om in de toekomst door te breken?