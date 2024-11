OPINIE – Het is een oud zeer: nog steeds geen Vormers die de ploeger tijdens zo’n terugval doorsleuren

Het is komende dagen weer aan de Rode Duivels, men krijgt in Westkapelle, Brugge en Kortrijk tijd om te bezinnen. Veel Duivels moeten ze bij Club, op uitzondering van Maxim De Cuyper, niet missen. Van Hans Vanaken moet Tedesco al langer niet meer weten en de arme Joaquin Seys ziet zijn eerste selectie door een ongelukkige botsing op het Kiel door de neus geboord.

Op zijn lijf staat een tattoo ‘Verlos mij van al het kwade’ maar net op dat moment zoveel kwaads over je: sterkte Joaquin! Wat nog meer zorgen baart in Westkapelle: alweer de gemakzucht waarmee blauw-zwart op Beerschot een voorsprong weggaf. Coach en voorzitter waren zondag ‘not amused’, daar is deze week al een hartig woordje over gesproken. Het is een oud zeer: nog steeds geen Vormers die de ploeg er tijdens zo’n terugval doorsleuren.

In het Jan Breydelstadion heeft Cercle dan weer andere besognes. Niet alleen door de zware 0-5-pil tegen Anderlecht, ook omdat de net herstelde relatie tussen coach Miron Muslic en TD Rembert Vromant alweer danig vestoord lijkt. Nu ging het over de beslissing van Vromant om topscorer Kévin Denkey voor de wedstrijd tegen Anderlecht vrij te geven om in de States zijn transfer naar de MLS-club FC Cincinnati te gaan bespreken. De transfer kan pas in januari worden betekend en de competitie hervat voor ‘The Garys’ pas in februari.

“En boven Kortrijk stapelen zich ook steeds meer donkere wolken”

Na zijn interlandverplichtingen met Togo was er dus nog tijd genoeg om de overgang van de Belgische topscorer van vorig seizoen af te ronden. We begrijpen dus de wrevel van Muslic dat zijn bazen de Togolees zomaar lieten gaan. Vromant betuigde ons in IJsland al enige spijt dat hij Denkey afgelopen zomer niet liet vertrekken voor 12 miljoen euro, het bod van FC Cincinnati van naar verluidt 14 miljoen euro zal hem zo haastig hebben gemaakt, zeker? Hopend dat zijn dure transfer Augusto (betaalde Cercle 3 miljoen voor aan Corinthians) zich nu snel(ler) ontplooit. Maar ook in de groen-zwarte familie moet toch een en ander worden uitgeklaard.

En boven Kortrijk stapelen zich ook steeds meer donkere wolken. De Veekaa ging nu ook thuis tegen Antwerp onderuit door een gebrek aan grinta en kwaliteit in de eerste helft, daar zal coach Alexandersson toch wat moeten aan doen, wil de ‘mirakelacoach’ overleven. De kloof van drie punten met de ‘veilige’ 12de plaats is best nog bespeelbaar en Alexandersson is er nog steeds van overtuigd dat KVK (mits enige versterkingen in januari?) de degradatieplay-offs zal ontlopen maar ook in het Guldensporenstadion moeten dringend de mouwen worden opgestroopt.