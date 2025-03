OPINIE – Er staat in KVK-Cercle véél op het spel voor beide West-Vlaamse eersteklassers

Wat was dát, maandag? Nog maar een maand geleden hadden we een interview met een trainer van een ploeg die maar net, in zijn tiende match met Cercle Brugge, voor het eerst had verloren. Op Genk, de beste ploeg van het land nog wel. De onbekende vervanger van Miron Muslic – Ferdinand Feldhofer – had op twee maanden de Vereniging van de degradatiezone naar een negende plaats geloodst. Quasi veilig, schreven we. En hij besloot: “Cercle is een vereniging waar iedereen heel tof met iedereen omgaat, een ideale club voor mij.”

Volgden na dat interview: in competitie nog drie gelijke spelen en twee nederlagen, tegen Club en op Anderlecht. Waardoor Cercletje plots toch in de playdowns finishte! Paniek! Plots waren de beresterke 2-0 in de terugmatch tegen Bialystok (net geen sensationele kwalificatie) en uiteindelijk ook de sterke wedstrijd op Anderlecht, waar groen-zwart beter verdiende dan de 3-0, van geen tel meer: de “toffe” bestuurders van Cercletje zetten de beloftevolle coach al na drie maanden – slechts vier keer verloren in 17 matchen – koud op de keien. “Waanzin”, klonk bij veel waarnemers. En: “paniek!”

Daarmee zat Cercle net als KV Kortrijk al aan zijn tweede trainersontslag van het seizoen, al was dat van Yves Vanderhaeghe na maar twéé maanden en 2 op 24 nog iets aannemelijker. En KVK verloor geen kostelijke punten door een historische en lange Europese campagne.

“Maar Feldhofer of Dewulf of X: er was en is geen enkele reden tot paniek bij Cercle”

Maar er zijn wel gelijkenissen: een (te) jonge kern, geen vervangers voor topscorers Denkey (en Olaigbe) en Davies… – het gebrek aan scorend vermogen was hét grote probleem van beide clubs. Straks zegt Cercle-TD Rembert Vromant net als KVK-ceo Pieter Eecloo dat hij al lessen heeft getrokken en komende zomer zorgvuldiger een kern zal samenstellen, maar daar zijn de vier ontslagen coaches dus vet mee.

En nu, Cercletje? De eerste naam die viel om Feldhofer op te volgen, was assistent-coach Jimmy Dewulf. Niet onlogisch. Maar Feldhofer of Dewulf of X: er was en is geen enkele reden tot paniek bij Cercle. Vanwege de gretigheid en het vormpeil de laatste twee matchen en de zés punten voorsprong op nummer 15, KV Kortrijk. En STVV, 14de, ligt in de knoop met zichzelf. Maar dat kan wel snel keren: al op de eerste speeldag moet Cercle naar Kortrijk, waar coach Bernd Storck met 6 op 6 een al even strak “geen tijd voor interviews!” als miraculeus reddingsplan heeft ingezet als in 2020… bij Cercle. Er staat in KVK Cercle, op zondag 30 maart om 16 uur, véél op het spel voor beide West-Vlaamse eersteklassers.