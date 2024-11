OPINIE – De kandidaat die het meest spendeert aan zijn campagne, haalt zeker niet altijd de sjerp binnen

Van een matchbal schenken (302 euro) tot een vliegtuig huren (2.308,59 euro): de kosten die onze politici maakten voor 13 oktober zijn op z’n minst leerrijk te noemen. De verkiezingsuitgaven van alle kandidaten staan tien dagen openbaar: zo kan iedereen controleren of er geen regels zijn overtreden en geen verboden propagandamiddelen werden gebruikt.

Onze reporter kampeerde even op de website van de Vlaamse overheid om in die vele duizenden aangiftes te duiken. Ook dat was boeiend, beste lezers. Onze analyse leidde zelfs tot goed nieuws: de sjerp is niet te koop. De kandidaat die het meest spendeert aan zijn campagne, haalt zeker niet altijd het burgemeesterschap binnen.

Kan logisch lijken, maar het was meer dan ooit een onderzoek waard. Door het nieuwe kiesdecreet is de lokale stembusgang nu een soort van rechtstreekse burgemeestersverkiezing: de populairste van de grootste lijst die aan de macht komt, krijgt automatisch de sjerp. Investeren om stemmenkanon te worden was dus voor velen de boodschap…

Twee West-Vlaamse burgemeesters staken zelfs geen enkele cent uit eigen zak in hun campagne

Maar dat bleek dus niet altijd nodig. Twee West-Vlaamse burgemeesters staken zelfs geen enkele cent uit eigen zak in hun campagne: Luc Derudder uit Oostrozebeke en Sandy Evrard uit Mesen. Een groot verschil met bijvoorbeeld Claude Croes uit Deerlijk: hij spendeerde zelf een goeie 6.000 euro om finaal de sjerp te verliezen aan een partijgenoot die ‘maar’ 757,48 euro uitgaf. En voor de volledigheid: Croes voerde ook campagne voor de provinciale verkiezingen, maar de verschillen zijn interessant om zien… niet in het minst voor de politici zelf.

In drie West-Vlaamse gemeenten zal er misschien wat minder aandacht geweest zijn voor deze berg aan data. Blankenberge, Diksmuide en Izegem wachten nog altijd op witte rook. Als er voor de installatievergadering van begin december geen nieuw gemeentebestuur is, dan volgt een geheime stemming onder de gemeenteraadsleden. Wie dan aan de macht komt, is een groot vraagteken. Misschien zijn veel uitgaven dan wel voor niets geweest…