OPINIE – Boekten Cercle-fans toch een last minute naar Oostenrijk?

En daar staat Cercle Brugge in eigen land plots weer ‘gewoon’ 11de! Op vier punten van de top 6! Goed tien dagen geleden stond de tent er nog in brand. Nou ja, het smeulde al danig. Discussies – ze hoorden niet graag geruzie – tussen TD Rembert Vromant en coach Miron Muslic. Geen van beide wilde ten volle opdraaien voor de beslissing in de tweede wedstrijd van de groepsfase van de Conference League in Reykjavik aan te treden met een B-ploeg en een zestal basisspelers rust te gunnen.

En gewoon achter te laten in Brugge – naar verluidt briésten de betrokken slachtoffers nogal: “Hebben we het hele seizoen voor gevochten!”. Cercle stond voorlaatste, de competitie primeerde. Groen-zwart ging in IJsland roemloos met 3-1 ten onder, het hele land riep schande. En al meteen annuleerden Cerclefans hun trip naar Oostenrijk, LASK Linz is de volgende tegenstander in de Conference League. Stel dat Vromant weer zoiets in zijn hoofd haalt! Voor de fans was de TD de hoofdschuldige. Wij geven ook Muslic het voordeel van de twijfel.

Cercle kon zondag winnen tegen Charleroi. © KURT DESPLENTER BELGA

Maar zie, eerst won Cercle op Union. En dan tegen Olympic Charleroi, voor de beker. En zondag nóg eens, tegen Charleroi. En staat Cercletje vandaag dus weer gewoon 11de. En is het smeulend vuur op het veld geblust nog voor er echt vuur kon uitbreken. Is dat dan het gelijk van Vromant? Betwijfelen we. Zoals we altijd hebben getwijfeld aan al te veel datadriven coaches, in dit geval technisch directeurs. Fysieke parameters die zouden kunnen wijzen op vermoeidheid zijn in het hedendaags voetbal dat steeds atletischer en explosievere voetballers vereist onontbeerlijk. Maar dan gebruikt in de juiste dosering, veelal verschillend per individu.

“Cercle staat met 3 op 6 nu 12de en heeft nog steeds uitzicht op kwalificatie”

Want het gaat ook om het gevoel. Senna Miangue, daags voor die verfoeilijke Vikingur-Cercle: “Eigenlijk voelden wij de vermoeidheid meer in het begin van het seizoen dan nu, nu we gewoon zijn aan het ritme van drie matchen per week.”

En zondag was Hannes Van Der Bruggen na de zege tegen Charleroi en zijn geweldige (eerste) doelpunt voor Cercle nog duidelijker: “Het is onzin dat we geen drie matchen per week kunnen spelen. We worden goed begeleid en zijn medisch in orde.”

Lesje geleerd, woensdag vloog de oude krijger wél mee naar Oostenrijk. En met hem de hele fitte A-selectie. Want, zei Muslic, zondag nog: “We hebben kansen in Europa.” Het zal wel, Cercle staat met 3 op 6 12de en heeft nog steeds uitzicht op kwalificatie. Muslic: “Ik grijp graag elke kans met beide handen.” Die handen waren in IJsland geboeid maar in Oostenrijk wordt weer met álle voeten gespeeld. Zou een aantal fans toch nog snel een last-minute hebben geboekt?