OPINIE – Als je het zo bekijkt, is het klimaat echt niet iets om te mijden, toch?

“Oei.” Die reactie kreeg ik net op de redactie toen we het onderwerp van deze opinie verklapten. Oei? Zou het dan echt waar zijn wat Natacha Waldmann zegt in KW deze week? De politica uit Oostende wil als ondervoorzitter van Groen haar partij weer op de sporen krijgen… en daarvoor moeten ze het onderwerp van dit stuk mijden. “Zodra het woord valt, zie je mensen raar opkijken en afhaken.”

Dat bewuste woord is ‘klimaat’. Oei, inderdaad. Maar stoppen met lezen hoeft niet, want hier volgt geen onheilspellend drama. Integendeel. We zagen deze week op KW.be klimaatachtig nieuws passeren waarmee mensen misschien terug kunnen ‘aanhaken’. Het begon maandag al, met de start van #iktrekhetmijaan.

Voor wie die campagne niet zou kennen: dat is de week die Dikketruiendag vervangt. Waar de verwarming vroeger gewoon enkele graden kouder gezet werd, werken scholen nu op een enthousiaste manier rond thema’s als sluipverbruik, vergroening en duurzame mobiliteit. Minister van Omgeving Jo Brouns zag zo met eigen ogen in Poperinge dat leerlingen daar speelgoed maken met afval, de lichten doven waar het kan en zoveel mogelijk te voet en met de trein uitstappen maken. Kleine dingen die onze kinderen heel bewust maken van hoe ze het oei-woord kunnen helpen.

“Stoppen met lezen hoeft niet, hier volgt geen onheilspellend drama”

Nog raar aan het opkijken? Naar Ardooie dan. Daar maakte de West-Vlaamse groene ondernemer Louis De Jaeger bekend dat hij de speelplaats van basisschool De Zonnebloem wil omtoveren tot een eetbare oase. De Bruggeling zal er op de speelplaats een voedselbos aanplanten. Meer nog: hij wil sponsors en partners vinden om dit in élke Vlaamse school te doen.

“Leerlingen spenderen minstens 12 jaar van hun leven op school, maar hun pauzes brengen ze vaak door op een kale, betonnen speelplaats. Stel je voor dat ze tijdens de speeltijd bessen kunnen plukken en verstoppertje spelen tussen de struiken.”

Oei, klinkt goed. Als je het zo bekijkt, is het klimaat echt niet iets om te mijden, toch?