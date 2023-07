Operatie en revalidatie

Stond Cercle Brugge voorgaande jaren bij de start van de Jupiler Pro League in de prognoses steevast in het lijstje ‘degradatiekandidaten’ – met als bemerking daarnaast ‘Monegask sportief beleid te labiel…’ – dan lijkt daar nu op basis van vorig seizoen geen enkele reden meer voor. Het was het beste seizoen van groen-zwart in de laatste vijftien jaar en met eenzelfde zesde plaats dit seizoen speelt ‘Cercletje’ gewoon Play-off 1, opnieuw met zes clubs!

En bovenal: Carlos Avina is niet langer een pionnetje van Monaco, maar een gegeerde technisch directeur. En coach Miron Muslic stond al bovenaan het lijstje van de nieuwe topclub Union als mogelijke opvolger van Karel Geraerts. Hoezo, labiel sportief beleid? Neen, ze kunnen in het groen-zwarte deel van het Jan Breydelstadion geruster dan voorgaande jaren aankijken tegen hun inmiddels alweer zesde seizoen in 1A.

Op het lijstje ‘degradatiekandidaten’ prijkt in hun plaats nu KV Kortrijk. Samen met Eupen en RWDM dan, naar meer is het al zoeken – er zíjn mogelijk drie zakkers dit seizoen.

“Nu prijkt KVK in de plaats van Cercle op het lijstje ‘degradatiekandidaten’”

De Veekaa blijft na een turbulente week verweesd achter. Er waren al wilde verhalen over de zogenaamde nieuwe eigenaars, de Kaminski Group: niks 2 miljard dollar aan vastgoed in de VS, meneer Kaminski kon zelfs de studies van zijn dochter niet betalen enzovoort. En finaal kwam er tot de deadline van woensdag geen dollar op de rekening van Vincent Tan. En dus ging KVK eind vorige week maar weer verder onder de Maleisiërs. Tot tegenbericht, Tan wacht op nieuwe kandidaat-kopers.

Maar toch heeft de Veekaa nog een toekomst. Tegelijk met de start van de bouw van het nieuwe oefencomplex werd Edward Still aangesteld als nieuwe trainer, en Pieter Eecloo als nieuwe CEO, dat mag ook tellen. Er is volgens Still nog wel nood aan zeker acht nieuwe spelers… Maar drie weken voor de start van de competitie kan KVK toch al beginnen aan de operatie redding.

Club Brugge heeft dan weer eerder een revalidatie nodig dan een operatie. Club kan de komende dagen ferm cashen op transfers maar coach Ronny Deila zal wel heel snel knopen moeten doorhakken, wil Club weer opstaan als titelfavoriet. Vooral met het oog op Aarhus en drie dagen daarna al de start van de competitie.

Dit seizoen zijn er maar drie West-Vlaamse eersteklassers meer, maar voorlopig ogen KVO en vooral Essevee wel een stuk frisser.