Op café met een robot

Sinds 2017 schrijft een Waregems bedrijf vanuit de industriezone aan De Vlecht mee aan de wereld van morgen. EEVE ontwikkelt persoonlijke robots, niet om bedrijfsprocessen efficiënter te laten verlopen, maar om het dagdagelijkse leven van de mens gemakkelijker te maken en tegelijk ook een betere en mooiere wereld te creëren. Het klinkt ambitieus, en dat zijn de oprichters ook, toch werden de afgelopen jaren al grote stappen gezet.

Op dit moment rijden er in ons land al zo’n 3.000 Willow’s rond, robots die op bijzonder efficiënte wijze en via artificiële intelligentie instaan voor het onderhoud van je gazon. Het lot van de klassieke robotmaaier, die nog steeds als ‘erg modern’ wordt beschouwd, lijkt bezegeld. Al zal het zoals bij alle technologische innovaties zijn tijd duren om een breed publiek te bereiken.

Ondanks het gebrek aan een marketingafdeling, weet het bedrijf maar al te goed hoe je een Belg zijn aandacht trekt. In het promotiefilmpje van de toekomstige Willow X toont de personal robot met armen wat hij allemaal kan. Naast fruit en bladeren rapen, veegt hij ook het terras schoon. Willow X toont ook dat hij een spelletje kubb kan spelen, al moet hij volgens de regels de stok wel onderhands werpen.

De oplossing voor het personeelstekort in de horeca is gekend

Maar het beeld dat hij een Duvel (perfect) weet in te schenken, blijft hangen. Als de robot z’n bierkennis uitbreidt, dan is van het personeelstekort in de horeca binnen enkele jaren geen sprake meer. Volgens de ontwikkelaars moet een robot in de verre toekomst zelfs in staat zijn om te koken, te kuisen, een huis te schilderen en meubels te maken. Dat belooft, eindelijk tijd om boeken te lezen.

