Op ‘baby’bezoek

Met grote ogen sta ik te staren naar bruine beer Sandra. Ik probeer een glimp op te vangen van haar welpjes, maar die liggen ergens goed verborgen bij hun mama.

In oktober arriveerden beer Sandra en haar broer Tishka in De Zonnegloed. Ze waren afkomstig uit een Oekraïense zoo waar ze moesten vluchten. In De Zonnegloed kregen ze permanent onderdak. Ik was er toen Sandra en Tishka in hun nieuwe thuis arriveerden en toen stond ik er ook met grote ogen te kijken.

Bruine beer Sandra bleek naast vreselijke tandpijn ook zwanger te zijn, maar dat wist niemand. Het team werd er enkele weken geleden verrast door de geboorte van haar drie welpjes. Ik polste of ik op ‘babybezoek’ mocht gaan en dat was geen probleem!

Zaakvoerder Karel neemt me met plezier mee om de welpjes te ontmoeten. ‘Sandra, maak eens een beetje plaats en toon eens je welpjes’, denk ik.. Telepathie. Moeder Sandra komt in beweging. Met ingehouden adem en open mond wacht ik. Ik hoor ze, maar zie ze niet. En plots zijn ze daar, haar welpjes. Tot mijn verbazing lijken de welpjes vooral op puppy’s. Had ik gedacht minibeertjes te zien? Misschien…

Ik ben volledig van mijn à propos en ik denk dat ik bij Karel ook wat verwondering zie. Ik leg de beertjes – die momenteel de lengte hebben van grote cavia’s – vast op de gevoelige plaat. Dit zal ik waarschijnlijk nooit meer meemaken, bedenk ik. Ik keer huiswaarts en toon trots de beelden aan mijn man en zoon. ‘Oh waw, kijk mama… Een hondje…’