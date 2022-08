Ook zonder het eerbetoon aan Arno waren het historische Paulusfeesten in Oostende

Het was een ongelooflijke apotheose van de 49ste Paulusfeesten afgelopen maandagavond. En het kon zelfs ongezien zijn, want geruchten zoemden over het plein dat Stromae zijn opwachting zou maken op het eerbetoon aan Arno. Zover kwam het niet, maar geen mens die erom maalde, want Stijn Meuris en co maakten het zo al een onvergetelijk optreden onder de bezielde leiding van orkestmeester Serge Feys.

Ook zonder het eerbetoon waren het historische Paulusfeesten. Niet in het minst omdat het voor het eerst sinds lang droog bleef. Quasi ongezien op de feesten, die normaliter altijd wel op minstens één avond getroffen worden door een plensbui. Ze hadden ook geen dag langer mogen duren, of het was dinsdag toch weer prijs.

Historisch ook door de invoering van de herbruikbare bekers. Op zich uiteraard een heel nobel initiatief, maar jammer van de kinderziektes. De eerste dag liep het systeem in het honderd. En wie kan in godsnaam verklaren waarom er op de betaalkaarten cijfers na de komma verschenen, terwijl voor een wegwerpbeker 2 euro werd aangerekend? Zeker als je weet dat een pintje al 3 euro kost, veroorzaakte dit heel wat gefronste wenkbrauwen en tandengeknars. En ja, ik geef toe dat ik in het verleden ook al eens graag een beker op de grond gooide (in de wetenschap dat die achteraf opgeruimd werden), maar dat is voorgoed nostalgie.

En dan was er nog de nieuwe indeling van het grote plein, voortvloeiend uit de corona-editie van 2021, waarbij het podium weer voor de Sint-Petrus-en-Pauluskerk stond. Voor mij een geslaagde ingreep. Nieuw waren het overdekte gedeelte met zitplaatsen op het middenplein en de afgesloten zijkanten, wat ik dan weer geen succes vind.

Dit gezegd zijnde is de balans dus zeker positief en is het nu al uitkijken naar wat de 50ste editie zal brengen. Een herhaling van de ‘Tribute to Arno’ komt er zeker niet, zegt Serge Feys, maar Johannes Verschaeve, ex-frontman van The Van Jets, mag gerust een volledige set brengen met Arno-covers na zijn kippenvelpassage tijdens het eerbetoon. En Stromae? Geef die na Rammstein een podium op de concertsite aan de Nieuwe Koerswijk.

