Onze VAR: “Er is geen weg terug van deze energieke speelstijl die geen seconde verveelt”

Hard in hun muziek, hard in het supporteren voor hun club/vereniging. Dat zijn hardrockers Henk Vanhee (Club) en Roel Jacobus (Cercle). Zij vormen dit seizoen onze VAR, oftewel onze Voetbal Analyserende Rockers. Beurtelings werpen ze hun blik op de meest opvallende voetbalmomenten.

Bedankt Cercle voor het blinkende cadeau dat je onder de kerstboom van de supporters legt. Het valt zelfs nog een maat groter uit dan vorig jaar. Toen waren we na een reeks moeilijke seizoenen zot content omdat al tegen het eindejaar een veilige positie verzekerd was. Na de winst in de midweekmatch tegen Kortrijk, stonden we donderdagmorgen – de deadline van deze column – zelfs fraai vierde. Kerstmis is een feest met maar liefst 31 punten en zowaar de topschutter in onze rangen. 2023 was een prachtig kalenderjaar. De indrukwekkende remonte in de wintermaanden kende een vermakelijk vervolg in play-off twee. Na de zomer werd de aanvallende lijn fluks doorgetrokken. Ondanks aanpassingsperikelen door het vertrek van basisspelers Ueda, Deman, Vanhoutte en Majecki, ontpopte groen-zwart zich tot de seizoensrevelatie. Met als kers op de taart wekenlang de hoogste West-Vlaamse positie.

De terugronde loopt zelfs nog beter dan de heenronde. We haalden weliswaar ook nu geen punten tegen Union en Antwerp, maar het verlies op Kortrijk werd rechtgezet met deze keer een klinkende 3-0 overwinning. Dus alles wat we woensdag in Anderlecht kunnen meepikken, is bonus.

Er is geen weg terug van deze energieke speelstijl die geen seconde verveelt

Enkel de Kortrijkse man van de match, keeper Tom Vandenberghe, voorkwam een doelpuntenkermis van jewelste. Het herinnerde me aan mijn jeugdperiode, toen ik na de voetbalschool van Cercle doelman werd bij de juniores van Verbroedering Sijsele. Bij een collectieve offday van onze veldspelers op bezoek bij Eendracht Brugge – op het toenmalige neventerrein van De Klokke – stond ik negentig minuten in een schietkraam. Tot mijn verbazing kon ik de ruststand tot drie-nul beperken. Maar nadat halverwege de tweede helft de vermoeidheid toesloeg, trilden de netten nog acht keer. Elf goals geslikt en toch felicitaties gekregen: zo gek kan voetbal zijn.

Wat komt er na de winterstop? Eén zekerheid: er is geen terugkeer mogelijk op de ingeslagen weg van energiek pressievoetbal. Met volmondige instemming van de tribunes werd het contract van coach Miron Muslic verlengd, als toppunt van vertrouwen in de sportieve strategie. De nieuwe slogan over het DNA van Cercle is nog voor jaren goed: intensiteit is onze identiteit. Vergeet commentaren dat dit vaak gebeurt met een loopkoers die geen schoonheidsprijzen verdient. We vervelen ons geen seconde en zien veel duelkracht en technisch talent.

Hopelijk blijft de fysieke slijtage van deze speelstijl onder controle. Het recent tegelijk uitvallen van de middenveldmotoren Somers, Da Silva Lopes, Van der Bruggen en Lemaréchal, maakte ons kwetsbaar tegen uitgerekend de zwaarste tegenstanders. En weerstaan uitblinkers Denkey en Warleson aan de transferkansen in de wintermercato?