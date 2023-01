Onze Kraks verdienen het grootste respect

Goede gewoontes moet je behouden en eind januari betekent op onze redactie de voorstelling van de Kraks.

Met zestien zijn ze ook dit jaar, één per gemeente die Het Wekelijks Nieuws Westhoek-Westkust elke week covert. Elk op hun eigen manier hebben ze zich het voorbije jaar onderscheiden. De variatie is ook dit jaar weer bijzonder groot. Heel wat van onze Kraks hebben een trekkende rol in hun vereniging. Een functie waarmee ze de andere leden proberen te verbinden. Anderen floreerden dan weer in hun eigen vakgebied of op sportvlak. En nog anderen werden Krak omdat ze voor een glimlach en warmte zorgden bij de mensen uit hun omgeving.

Al voor de vijftiende keer ging deze krant op zoek naar de Kraks. Dit jaar werden in ons lezersgebied ook twee mensen met een beperking verkozen. Het zoveelste bewijs dat iederéén Krak kan worden, zolang je maar voor een glimlach en wat warmte kan zorgen in je omgeving. En je zelf ook gelooft in hetgeen waarmee je bezig bent.

Alle Kraks hebben één iets gemeen: hun hart klopt voor de mensen rondom hen

Daarvoor is eigenlijk maar één woord op zijn plaats: respect! Want er is één iets dat al onze Kraks met elkaar gemeen hebben: hun hart klopt voor de mensen rondom hen. Mensen die ze graag zien en willen helpen. Op welke manier dan ook. Daar kan je alleen maar bewondering voor hebben.

Vandaag krijgen alle Kraks van West-Vlaanderen een paginagroot artikel in onze krant en op kw.be, dinsdagavond worden ze ook nog eens speciaal in de bloemetjes gezet op een gala-avond in het bijzijn van hun burgemeester. Al zeggen we het zelf: zoveel Kraks bij elkaar, dat zorgt telkens weer voor één van de warmste avonden van het jaar. Maar eigenlijk verdienen niet alleen deze Kraks die erkenning. Ook alle andere genomineerden – dit jaar waren het er in de hele provincie maar liefst 351 – mogen zich op één of andere manier een ‘krak’ noemen. We kunnen alleen maar hopen dat ze, samen met die vele andere duizenden krachten achter de schermen, er ook in 2023 voluit voor blijven gaan.