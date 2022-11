Onze analist Yves Vanderhaeghe: “We mogen niet meteen panikeren als we niet winnen van Canada”

Als Yves Vanderhaeghe, 48 A-caps waaronder het WK in Japan, geen coach meer mag zijn van KV Oostende, dan mag hij van ons wekelijks bondscoach spelen.

Eerst nog een paar dagen vakantie in Spanje en dan zijn we klaar voor het WK. En voor de omkadering van de match België-Canada in de Wellington Hippodroom in Oostende van woensdag. Het WK leeft blijkbaar nog niet erg bij de supporters en dat heeft volgens mij alles te maken met de timing in de winter en minder met de kritiek op de schending van de mensenrechten in Qatar. Maar één goede match van de Rode Duivels en het kan snel omslaan. Misschien kan een sterke prestatie en duidelijke zege in de laatste oefenmatch tegen Egypte ook al wat teweegbrengen. Al geloof ik niet dat Martinez vrijdag met zijn sterkste ploeg zal aantreden. Ik zou een aantal spelers extra rust geven, vooral de jongens die nog niet 100 % fit zijn, zoals Jan Vertonghen, Yannick Carrasco… Dat moet andere spelers, vooral de jongere voetballers, de kans bieden om zich te tonen.

Ik herinner me nog heel goed onze laatste oefenwedstrijd in Japan tegen Costa Rica, in de aanloop naar het WK in 2002. Ik had in de kwalificatiematchen een paar keer op de bank gezeten maar kreeg tegen Costa Rica weer een kans. We wonnen die match met 1-0 en ik ben het hele tornooi niet meer uit de ploeg geweest. Al startten we op het WK zelf niet zo denderend: eerst een slappe 2-2 tegen Japan. Ik weet nog hoe 60.000 Japanners ippon! ippon! aan het joelen waren. Daarna volgt een 1-1 tegen Tunesië. Bàkken kritiek, kregen wij. Coach Robert Waseige voorop. Hij was zogezegd in slaap gevallen tijdens de tactische bespreking. Dat speelt ook mee op zo’n tornooi: de pers creëert een perceptie die dan wordt overgenomen in het thuisland. We konden echt niets goeds meer doen, we werden allemaal aan de schandpaal genageld. Maar de derde match tegen Rusland wonnen we wel en toen keerde het.

“Eén goede match van de Duivels en het WK leeft wél bij de supporters”

Die achtste finale tegen Brazilië, met die goal van Wilmots die onterecht werd afgekeurd, is voor mij de grootste ontgoocheling uit mijn carrière. Bekijk nog maar eens de beelden: we verdienden toen echt te winnen. Dat hebben de Rode Duivels zestien jaar later in Rusland wel rechtgezet! Ik weet dat een aantal spelers na de uitschakeling in Tokio nog op stap zijn geweest, maar ik kón het echt niet opbrengen, zo ontgoocheld was ik. Maar ik weet ook nog goed dat we in Brussel onthaald werden als echte helden. Er wachtte ons een massa fans op en we kregen allen een T-shirt met daarop ‘Big in Japan’. Ik heb dat T-shirt zelfs nóg. Het geeft aan dat we nog niet mogen panikeren als we niet winnen tegen Canada woensdag. Martinez en zijn staf zullen Canada ongetwijfeld tot op de draad geanalyseerd hebben. Ik ken natuurlijk wel Buchanan en Larin van Club Brugge en Alphonso Davies van Bayern München, maar ik kan nog niet inschatten hoe sterk ze collectief zijn. Maar woensdag zal ik helemaal voorbereid zijn!

