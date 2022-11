Onze analist Yves Vanderhaeghe over selectie Rode Duivels: “Minder ervaring dan verwacht”

Onze Rode Duivels-analist Yves Vanderhaeghe laat zijn licht schijnen op de selectie van Roberto Martinez voor het komende WK in Qatar. Daarbij mist hij vooral de aanwezigheid van Brandon Mechele.

Geen Denayer en Boyata…: amai! En wel Theate en Faes…: amai! Een paar verrassingen toch wel, Martinez heeft minder voor ervaring heeft gekozen dan verwacht. Maar ik kan mij toch in 90 % van de selectie vinden. Ok, ik zei vooraf dat ik het te vroeg vond voor jong geweld als Debast, Theate en Faes achterin, maar ze zijn wel de jongens in vorm. Wat niet kan gezegd worden van Boyata en Denayer. En uiteindelijk is er met Alderweireld en Vertonghen nog steeds voldoende ervaring in de defensie. Maar toch had ik wel voor Mechele gekozen. Omdat hij na al die jaren met Club op topniveau meer zekerheid geeft dan jongens die net komen kijken in de Ligue 1 in Frankrijk en de Premier League in Engeland.

“Mechele is toch meer een zekerheid dan die jonge gasten achterin?”

Alle keuzes voor het middenveld en de wingbacks zijn heel logisch, voorin ben ik alleen een beetje verbaasd over de selectie van Doku, nog niet veel gespeeld dit seizoen en ook nog heel jong. Maar hij heeft wel zijn acties natuurlijk. Dat Martinez zou vasthouden aan Mertens had ik voorspeld, voorin ben ik vooral blij met de selectie van De Ketelaere die met een klasseflits het verschil kan maken, al is dat er nog niet helemaal uitgekomen bij AC Milan. En ik ben zeer tevreden dat Openda meemag. Hij heeft tegen Polen voldoende zijn kwaliteiten getoond, hij kan indien bij een invalbeurt met zijn snelheid en diepgang de tegenstrever pijn doen.