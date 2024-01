Onze 64 Kraks: stuk voor stuk mooie mensen

Gie zie’nog ol ‘n bitje n’n krak wi! Heerlijke zin toch? Daar zou je zo een échte Krak van willen worden. Zo een zoals we die met De Krant van West-Vlaanderen nu alweer voor de zestiende keer verkiezen: een Krak als in ‘West-Vlaamse held die zich het voorbije jaar heeft ingezet voor zijn of haar gemeente of zich op een andere manier positief liet opmerken’.

Gewone mensen die met hun inzet en daden een verschil maken, die zorgen voor de verbinding waar onze maatschappij zo amechtig naar snakt, de verbinding waarover ook Patricia Kargbo, momenteel te zien als stagiaire Felke in ‘Chantal’, het heeft in deze krant. Net zoals regisseur Wannes Destoop in zijn ‘Holy Rosita’ en documentairemaakster Lore Mechelaere pleiten voor meer empathie en begrip voor elkaar.

Maar we vonden ze dus ook opnieuw in elke gemeente: heel uiteenlopende profielen, stuk voor stuk mooie mensen, een bonte waaier aan West-Vlaamse Kraks. En wie dat voor 2023 allemaal geworden zijn, lees je ook in deze krant. Allemaal mensen die indruk hebben gemaakt op hun omgeving en daarvoor heel even, maar meer dan terecht, in de kijker worden gezet.

Vincenzo die bewees dat een fysieke beperking geen rem op je dromen hoeft te zetten. Bram die zijn eigen bier Nois Tripel lanceerde. Annick die haar job als hoofdverpleegkundige combineert met het uitbouwen van de plaatselijke Markantafdeling. Fabrice, grote mensen- én dierenvriend. Nadine, wereldkampioen garnaalpellen met een absoluut record van 155 gram garnalen op tien minuten tijd!

Mijn vader zaliger liet de zin overigens ook wel eens over zijn lippen rollen. Gie zie’nog ol ‘n bitje n’n krak wi… Maar dan eerder lijdzaam berustend, doorgaans nadat een van zijn kinderen zijn na jaren van geduld éindelijk bloeiende magnolia bloemloos had gesjot, of vroegtijdig want stervend van heimwee van kamp moest worden teruggehaald. Nominaties heeft dat bij mijn weten evenwel nooit opgeleverd.