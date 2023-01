Ontslag van Mollez ondermijnt geloofwaardigheid van Club

Had ú al gehoord van Rob Burch? Robert Keith Burch, 39, is de nieuwe Engelse doelmannentrainer van Club Brugge, overgenomen van Bournemouth, meegebracht door Scott Parker. Voor die Burch moest Peter Mollez wijken. Zijn teleurstelling lees je hier. Mollez is een loyale ex-werknemer, toont zelfs enig begrip voor zijn ontslag. “Trainers brengen hun eigen assistenten mee, zo werkt het nu eenmaal in de voetbalwereld”, zegt jij.

Wij mogen wel onbegrip tonen. Dat een nieuwe hoofdcoach minstens één assistent meebrengt, ok. Zelfde visie, zelfde methodologie, een vast klankbord… Maar is een nieuwe keeperstrainer, al zeker met een doelman als Simon Mignolet, zo essentieel? Is het zelfs in die voetbalwereld echt normaal dat een nieuwe coach meteen zo’n eisen kan stellen? Kan eisen dat Club met het ontslag van Mollez in één keer komaf maakt met de sportieve strategie inzake keepersopleiding die Club al sinds 2019 onder Frederic De Boever had neergezet?

In de selectie voor Anderlecht was alweer geen spoor meer van Sandra, Audoor, Spileers…

Hoefkens die doorstroomde van de jeugd naar hoofdcoach, Mollez van Club NXT naar de A-ploeg: mannen met het DNA en de ingeslepen voetbalvisie van Club, zeiden Mannaert en co. Maar enkele maanden later is Parker de sportieve baas en nog een paar dagen later is er dus ene Robert Keith Burch.

En had u eerder al gehoord van Joe Bursik? Josef John Bursik, 21, is de nieuwe tweede doelman van Club Brugge, overgenomen van Stoke City. Meegebracht door Rob Burch, ongetwijfeld. Want Senne Lammens wil niet langer wachten op Mignolets pensioen – dat duurt nog lang – en kiest (wellicht) voor Leeds. En Nick Shinton, ook 21, en net als Lammens volgens Mollez een groot talent (bemerk dat zinnetje: “buitenlandse keepers zijn niet altijd beter dan de onze”), krijgt dus die kans niet.

Mbamba, na Charles De Ketelaere met Sylla en Nusa Clubs grootste high potential, is intussen al weg. Hij zag te weinig kansen. In de selectie voor Anderlecht was ook alweer geen spoor meer van Sandra, Audoor, Spileers… Het ondermijnt allemaal zwaar de geloofwaardigheid van het jeugdproject van Club.