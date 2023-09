Ondanks de openlijke mea culpa zal de hele affaire-Martens een blijvende smet blijven op zijn palmares

Roeselare daverde deze week even op zijn grondvesten toen het nieuws bekend raakte dat Luc Martens door omstandigheden een pak schulden had opgebouwd en daar tal van ondernemers en zakenmensen in meegesleurd had.

Dat hij in slechte financiële papieren zat, dat deed al een tijdje de ronde in de Rodenbachstad. Zeker in hogere kringen, waar men altijd wel iemand kende die door de ereburgemeester gecontacteerd was. Maar er openlijk over praten, dat bleek niet evident. Bij de ondernemers heerst een soort van schaamte. Omdat hun blindelings vertrouwen beschaamd werd. Niemand hield rekening met dergelijk scenario. Stuk voor stuk hebben ze hem de afgelopen decennia leren kennen als een belezen iemand, die weet wat hij doet. Daarom ook dat het verwonderlijk is dat de ereburgemeester zich zo heeft mispakt aan iets zoals cryptomunten.

Het siert Luc Martens dat hij uiteindelijk openlijk mea culpa slaat. Hij erkent zijn fouten en geeft toe dat het niet loopt zoals gehoopt. Maar hij blijft strijdvaardig en van plan om op termijn alle schulden af te lossen. De schuldeisers zijn alvast benieuwd.

Iedereen hoopt op een correcte afhandeling, maar er zijn nu vooral veel vraagtekens

De hele affaire zorgt voor een flinke smet op het indrukwekkende palmares dat Luc Martens doorheen zijn carrière opgebouwd had. Als leraar, als minister en als burgemeester van Roeselare. Altijd stond hij bekend als een intelligent en correct iemand, met een bepaalde visie waar hij zelden van afweek. Ondanks tegenkantingen die er vaak waren, denken we maar aan De Munt en de bouw van ARhus. Een stad zonder, zoals hij hier rechts vertelt, zou ondenkbaar zijn. Het zorgde ervoor dat mensen met ontzag en respect richting de figuur Luc Martens keken. Hoe het ook allemaal mag aflopen, de deuk in zijn reputatie zal er altijd blijven.

Hoewel Luc Martens op politiek vlak al een tijdje niet meer op de voorgrond treedt, wordt hij nog altijd beschouwd als een van de boegbeelden van de lokale CD&V. Wat het betekent voor de partij ruim een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen is onduidelijk, maar dat de impact groot zal zijn, dat betwijfelen we. Zeker nadat hij openlijk werd teruggefloten door huidig burgemeester Kris Declercq die vooral hoopt dat alles correct afgehandeld zal worden. Nu is de affaire even de waan van de dag, maar het is en blijft een privézaak. Over een jaar zullen er wel andere katjes te geselen zijn.