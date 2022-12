“Ondanks de inspanningen op het vlak van dakloosheid, kan een stad weinig inbrengen tegen de (inter)nationale context”

De opvang van daklozen was in Oostende jarenlang een politieke twistappel. De nachtopvang werd met lange tanden en tot in de vorige legislatuur enkel in de winter georganiseerd. Het dient gezegd dat de geesten toen wel al aan het rijpen waren. Zo kocht het vorige stadsbestuur een pand voor de winteropvang en werd het opvanginitiatief van wijlen dr. Gerard Daniëls overgenomen. De toenmalige SP.A-Stadsmakers – vandaag Vooruit – had een permanente opvang voor daklozen zelfs opgenomen in zijn verkiezingsprogramma.

Maar het was de nieuwe coalitie die nieuwe stappen vooruit heeft gezet. Opvang het hele jaar door, van vier naar twaalf personeelsleden, veel begeleiding. Tussen haakjes: ondanks de vele politieke heisa uit het verleden, verloopt de opvang en begeleiding van daklozen vandaag geruisloos en zonder een spoor van kritiek. De initiatieven lopen zoals het hoort en de Oostendenaars aanvaarden dat daar geld naartoe gaat.

Maar ondanks de inspanningen steeg het aantal daklozen in vergelijking met het jaar voor de coronacrisis met 10 procent. Bovendien is een uitgebreide telling aan de gang, waarvan in het voorjaar de resultaten verwacht worden, die een nog hoger cijfer aan het licht zou kunnen brengen.

Hier valt nog maar eens op dat Oostende weinig kan inbrengen tegen de (inter)nationale context. Als het leven duurder wordt, in het bijzonder de energie, doet dat de inspanningen van een stad teniet. Al zou het nog erger zijn als er op lokaal vlak niets zou gebeuren.

Volgens CAW Noord West-Vlaanderen leven ook kinderen en jongeren in dakloosheid en zijn er zelfs mensen mét een job die in hun wagen of in de opvang slapen. Het CAW ziet de hoge huurprijzen als dooddoener en mogelijk wordt dat versterkt in Oostende doordat het stadsbestuur de laatste jaren streng optreedt tegen huisjesmelkerij en kamerwonen. Dat is terecht, maar zo wordt het vinden van betaalbare woningen voor de laagste inkomens meer dan ooit een uitdaging. En blijft er altijd werk op de plank voor het beleid.