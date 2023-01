Onbetaalbaar plezier

We zaten aan de ontbijttafel en mama zei: “Zou je niet wat sneller je boterhammen opeten? Papa en ik zouden straks willen vertrekken naar Bellewaerde.” Mijn boterhammen waren in twee tellen opgegeten en ik plukte vlug mijn rode trui met dubbele rits – mijn Bellewaerde-trui – uit de kast. Met mijn abonnement in de hand stuiterde ik over de parking met de theekopjes al in mijn achterhoofd. Steevast bleef mijn papa op een bankje wachten. De theekopjes draaiden wat te veel voor hem. En mijn mama wachtte op haar beurt als we besloten om heel lang aan te schuiven voor de River Splash. Een gezinsuitstap naar Bellewaerde vond ik een absoluut hoogtepunt.

En nu ik zelf een kindje heb, ervaar ik dat uitgelaten gevoel nog steeds. Enkele jaren geleden namen mijn man en ik een abonnement voor Bellewaerde. Toen krabden we al eens in het haar, maar het leek ons een goede investering. Sinds de komst van onze zoon ruilden we Bellewaerde in voor Plopsaland. Sorry Bellewaerde…

De ticketprijs voor een dagje Bellewaerde stijgt van 36 euro naar 40 euro. In Plopsaland moet je voortaan 48,5 euro neertellen voor een toegangsticket. In het verleden betaalde je 99 euro voor een abonnement. Nu moet je 110 euro van je rekening halen. Stijgende energieprijzen, vernieuwingen… Het leven wordt alsmaar duurder en in de pretparken is dat niet anders. Ik kan me best voorstellen dat het niet voor iedereen even eenvoudig is om het bedrag voor een dagje pret neer te tellen. Het plezier en de lach van je kind is onbetaalbaar, maar het onbetaalbare moet ook betaalbaar blijven!