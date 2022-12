Koning Voetbal zwaait dan wel de scepter, maar sinds ik per abuis vanishing spray gebruikt heb voor mijn haar, ben ik niet meer zo aan dat hele voetbal. De verdiensten en geldstromen lijken me buitensporig en de morele erecodes vaak ver te zoeken. Tijd voor wat tegenwicht dacht ik en ik ging in op een uitnodiging van een kameraad. Jurgen Mortier, het betere afweergeschut en sinds jaar en dag vriend van Afrika. Op een tocht door Ethiopië in 2012 ontmoette hij Nigisti Gebreselassie (na twee Tripple Plukkers kon ik het uitspreken) en geraakte hij helemaal in de ban van haar visie om straat- en weeskinderen een nieuwe toekomst te geven. Zo ontstond het idee om een organisatie op te richten die wereldwijd mensen engageert om activiteiten te organiseren en fondsen te werven voor kinderen in Afrika die een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Stichting Embrace was geboren.

Sir Bob Geldof gaf ons Live Aid, maar Jurgen, zijn dame Lut en zus Severien trakteerden deze keer met een heus jazzoptreden! Een dikke streep cultuur én een goed doel. Win-win. The Pebblehead Jam voerde me mee naar de met rook omsluierde sferen van de jazz in de jaren 40. Onlangs kreeg de band vocale versterking van de Finse jazz-zangeres Marja. The Pebblehead Jam zoekt graag kleine, gezellige concertzaaltjes op om te gaan jammen. En voor dit concert was ik te gast in de prachtig gerestaureerde 19de-eeuwse kapel van Filip Lebbe in Poperinge. De opbrengsten van het concert zijn volledig ten voordele van Stichting Embrace. Ook mede dankzij mijn investering in die Plukkers.

Dikke knuffel.