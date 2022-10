Nu al dromen van een finale, 45 jaar later, is dik overdreven

Op 1 maart 1978 won Club Brugge al eens van Atlético Madrid met 2-0. Het Brugsch Handelsblad kopte twee dagen later verrukt ‘Een Europees kijkstuk’. Dat was toen al in de kwartfinales van de Champions League, al heette die toen de ‘Europabeker der Landskampioenen’. Club schakelde daarna ook nog Juventus uit. De weliswaar verloren Europacup 1-finale op Wembley tegen Liverpool is nog steeds het hoogste wat Club ooit bereikte.

We mogen vandaag opnieuw schrijven Club-Atlético: een ‘Europees kijkstuk’. Heel Europa heeft mogen zien hoe het kleine Club (marktwaarde spelerskern 161 miljoen euro) van de debuterende coach Hoefkens het grote Atlético Madrid (651,5 miljoen euro) van de best betaalde coach ter wereld Diego Simeone (40 miljoen euro per jaar) versloeg. En dan waren er nog vier van Clubs beste spelers er niet bij: Clinton Mata, Noa Lang, Andreas Skov Olsen en Dedryck Boyata! En bleef de duurste speler ooit van Club – Roman Yaremchuk, 16 miljoen euro – 90 minuten op de bank!

Een kijkstuk en een kunstwerk was het, waarin bleek welke stappen Club Europees heeft gezet: een collectief perfecte organisatie (hulde aan Hoefkens, loonsvermindering voor Simeone), een dodelijke efficiëntie (3 kansen, twee goals), een ‘muur’ genaamd Mignolet en wat geluk.

“Hulde aan Hoefkens, loonsvermindering voor Simeone”

Resultaat: Club staat met een doelpuntensaldo van 7-0 en 9/9 al zes punten los, nog één puntje volstaat voor de al jaren gekoesterde droom: 1/8ste finales Champions League. En uitzicht op 50 miljoen euro… de kloof met de rest in ons land wordt almaar groter.

De trots van Club én alle superlatieven zijn dus zeer terecht.

Maar om nu te zeggen dat Club dezelfde weg kan opgaan als na dat kijkstuk van 1 maart 1978, richting finale Champions League dus, dat is overdreven. En niet alleen omdat we nog maar over de groepsfase spreken, de weg is nog een stuk langer. Dan mag Hoefkens wel geloven dat zijn ploeg mits de nodige discipline élke tegenstander aankan, in de 1/8ste finales heten de mogelijke tegenstanders Bayern München, Real Madrid of Manchester City… En niet Porto of Atlético, die allebei tegen Club misschien wel hun slechtste match van het seizoen neerzetten, mag dat ook gezegd?

Al was Club nog zo indrukwekkend. En toch dook woensdag in media al meteen op: “Mag Club Brugge dankzij historische Carl Hoefkens (van de vorige vijf trainers die in de Champions League startten met 9 op 9 haalden er liefst vier ook de finale) dit seizoen dromen van een Champions League-finale?” 45 jaar na Liverpool dus…?

Dan moeten nog wel een paar straffe kijkstukken volgen.

Neen, nog grotere kunstwerken.