Het is laag water. Aan de rand van de golven, in de verte, doemt iets op. Het zeewater bedekt het en dan net weer niet, trekt zich verder terug en overspoelt weer. Twee wandelaars bukken zich en rapen de vorm op, houden het hoog in de lucht en laten het weer vallen. Ik zie nog altijd niet wat het is. Ik moet mezelf inhouden om er niet heen te rennen, wil weten wat het is, een rots, een dier? Op een paar meter afstand is het eindelijk zichtbaar. Een krab, de grootste krab die ik ooit aan zee zag. Het is een noordzeekrab: wie duikt in de zee komt ze wel tegen, maar op het strand zie je ze niet vaak. Het is snel duidelijk waarom: een van de scharen ligt naast zijn lichaam. Hoe is dat gebeurd? Kwam de krab aan land en beet een zeehond de schaar af? Of een meeuw? Of een mythisch zeewezen?

Er komen bubbels uit de mond van de krab. Ik wil het niet aanraken en in de lucht houden zoals de wandelaars voor me, op een of andere manier voelt dat onrespectvol aan, zelfs voor een krab. Met een schelp een mes geef ik het roze pantser een duwtje. Met veel moeite komt er een beetje beweging in zijn harde lijf. Ik probeer de krab terug naar de zee te brengen, dieper, kan een krab overleven met maar één schaar? Al snel is het duidelijk dat het een misschien nobele maar onhaalbare missie is. Ik draai me om en wandel verder. Er daalt een kraai neer naast de krab.

“Je had hem mee moeten nemen om te koken”, krijg ik later te horen wanneer ik vertel over de grote noordzeekrab met maar één schaar. “Een echte delicatesse.”