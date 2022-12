“Nieuw parkeerbeleid:best toch nog even bij stilstaan”

Oostende neemt het parkeerbeleid weer in eigen handen, maar dat begint met heel wat vragen en onduidelijkheden. Mensen staan aan te schuiven aan de nieuwe parkeermeters, waarvan er nu veel minder staan dan vroeger, of vinden niet meteen de info die ze zoeken op de infoborden. Zijn het de pijnen die nu eenmaal met de invoering van een nieuw systeem gepaard gaan of is er meer aan de hand?

De stad maakte een duidelijke keuze voor digitalisering en dat is helemaal mee met de tijd. Geen munten meer, geen ticket om aan het raam te leggen en ook de onpopulaire taak van de parkeerwachter is vervangen door een scanwagen die zwart op wit registreert wie betaald heeft of niet – zelfs al parkeer je je neus zo dicht mogelijk tegen die van de auto voor je. Het is een omslag die we zullen moeten maken en dat zal wat tijd kosten, maar het ontbreekt nog aan onmiddellijk beschikbare informatie om dat vlot te laten gebeuren. Je kan parkeren via sms, maar het nummer staat niet vermeld op de borden. De wel aanwezige QR-code verwijst je naar de pagina ‘parkeren’ op de site van de stad. Daar vind je het nieuwe parkeerbeleid in detail uitgelegd, maar het duurt even voor je precies vindt wat je zoekt. Niet voor iedereen simpel en geen pretje, zeker nu niet met deze vrieskou. Korte en duidelijke info over de essentie is welkom.

Een andere vraag is of er voldoende werd gedacht aan mensen die digitaal nog niet zo bedreven zijn. De onlineregistratie, betalen met de smartphone, info vinden met een QR-code… Heel wat mensen krijgen er nog altijd koude koorts van. Je kan ook betalen met de bankkaart, maar het aantal parkeerautomaten is veel verminderd, waardoor je dus wel een eind verder moet lopen om bij een automaat te geraken. Voor mensen die minder goed te been zijn én digitaal nog niet zo bedreven zijn, wordt het helemaal moeilijk.

Het stadsbestuur mag het parkeerbeleid eindelijk weer zelf opnemen en gaat hier dus rechtdoor. Maar het zou niet slecht zijn om er toch nog even bij stil te staan.