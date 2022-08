Nieuw Oostends symbooldossier na strijd rond Hotel Du Louvre?

“We denken dat het zwembadgebouw wordt opgeofferd voor het Thermae Palace Hotel en de Gaanderijen”, zo klinken de niet mis te verstane worden van Archipel. De architectuurvereniging laakt de goedkeuring van de sloopvergunning voor het voormalige zwembad in de Koninginnelaan.

Het ziet er op die manier naar uit dat het gebouw definitief tegen de vlakte gaat en dat roept emotionele en nostalgische reacties op. Ook ik ging al die jaren zwemmen in het gebouw. Bij het nieuws over de afbraak zag ik mijn jeugdjaren passeren in die honderden baantjes die ik moest trekken op de lagere en middelbare school.

Nieuw is het dossier niet, want eerder was er al een princiepsbeslissing over de sloop. Wel is de timing opmerkelijk. Misschien wel hét beeldbepalende dossier van deze legislatuur wordt in het midden van het zomerseizoen definitief afgeklopt. Nog opvallend: bij de beslissing zouden slechts 5 van de 9 leden van het schepencollege aanwezig zijn geweest, onder wie meerdere mandatarissen van Groen. De partij voerde destijds actie voor het behoud van de site als stadshal of sportcomplex. “Met Groen in het bestuur zal dit gebouw niet gesloopt worden”, zei Natacha Waldmann indertijd. Water bij de wijn doen, heet zoiets. Niet ongebruikelijk als je met vier verschillende partijen een coalitie vormt.

In de strijd om het behoud van het gebouw pakt Archipel uit met verschillende maquettes van wat de site had kunnen worden: van een ballenbad over een floraliënhal, een kunsthal tot een evenementensite of een sporthal. De schetsen spreken tot de verbeelding: de makers hebben zich photoshopgewijs duidelijk laten gaan en weten ergens een gevoelige snaar te raken als je ziet wat er allemaal mogelijk was op de site. De bouwkundige staat van het gebouw en de financiële toestand van de stad laten een herbestemming echter niet toe. Dat stelt de discussie op scherp: wat is de prijs die we willen betalen om erfgoed tot stand te houden?

Er zijn nu nog 35 dagen om in beroep te gaan bij de deputatie. Erfgoedvereniging Dement plant alvast acties en protest. Hét symbooldossier bij uitstek als het gaat over erfgoed in Oostende is (was) jarenlang Hotel Du Louvre. Laat nu net voor dat gebouw kort voor de zomer een oplossing uit de bus gekomen zijn. Stevent de stad af op een nieuw symbooldossier?