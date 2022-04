Na de eerste fusie zit het spel op de wagen

Het hing in de lucht, maandag. Iets na de middag begonnen de berichtjes en belletjes te komen… Iedereen die hier in West-Vlaanderen al eens pen, micro of camera hanteert, kreeg te horen dat er nieuws op komst was. Groot Nieuws. De Pers moest zich klaar houden.

Na enkele uren gespin was duidelijk dat het gemeentehuis in Ruiselede die avond het epicentrum van de West-Vlaamse actualiteit zou worden.

Meer nog, dik twee uur vóór het Groot Nieuws stond hier al het webbericht klaar: ‘Gemeenten Wingene en Ruiselede worden eerste West-Vlaamse fusiegemeente’. Om 20.07 uur was het officieel en mochten we op de publicatieknop duwen…

Spel op de wagen

En zo zit het spel op de wagen. Twee weken nadat de burgemeester van Oostkamp in deze krant zijn fusiedroom bekend maakte, is er nu ook een eerste concrete plan. Dat er elders nog gepraat wordt, mag duidelijk zijn. We durven bijna wedden dat iemand hier binnenkort nog eens op de knop van KW.be mag duwen.

Blijven er in 2030 nog twaalf burgemeesters over?

West-Vlaanderen telt vandaag 64 gemeenten. Tegen 2030 zouden dat er een pak minder moeten zijn. Open VLD droomt luidop over 100.000 inwoners als norm. Als we goed tellen, blijven hier dan nog twaalf (12!) burgemeesters over. Zo’n vaart zal het niet lopen, maar het geeft toch aan wat er op ons afkomt.

Fusiegolf is nodig

En wat ook duidelijk mag zijn: een nieuwe fusiegolf is nodig. De lokale overheid is al lang geen kleine zelfstandige meer, en moet meer doen dan de gemiddelde kmo. Zelfs gezonde kleine gemeenten en vooral hun personeel zien nu af om de service te kunnen bieden die de inwoner verwacht.

In de nabije toekomst wachten hen ook heel wat uitdagingen, denk maar aan de klimaatneutrale ambities. En zoals alle bedrijven hebben onze besturen vandaag grote moeite met het vullen van hun vacatures.

Dus mag ik hier tot slot even een stelling droppen? Gemeenten die minder dan 15.000 inwoners tellen en totaal niet bezig zijn met wie of hoe ze zouden kunnen samengaan, zijn slecht bezig.