Ieper Vredesstad. Van zo’n titel zou een mensenhart warm moeten worden. Een stad die zich er plechtig toe engageert om vrede te promoten. Stel je voor. Mooier wordt het toch niet? Dat zo’n glimmende titel ook de verkoop van een en ander aanzwengelt? I know, I know.

Maar zeg van Ieper wat je wil, het is er echt niet alleen maar bij souvenirs en mooie woorden gebleven. De vasthoudendheid waarmee de Last Post er dagelijks onder de Menenpoort wordt geblazen, tot eer van al wie het leven liet in de oorlog die zich toen wél vlakbij ons bed afspeelde – om niet te zeggen ín ons bed – daar word je toch ongelooflijk nederig van? De moed waarmee iemand als Jennie Vanlerberghe, boegbeeld van Moeders voor Vrede, en tal van gelijkgestemden met haar in Ieper vredesinitiatieven ondernemen en blijven schoppen tegen Taliban- en andere foute schenen: voor dat soort lef past alleen ontzag, ook al horen bij dat van mij in deze tijden – eerlijk is eerlijk enigszins knikkende knieën.

Ieper maakte bovendien werk van een museum dat de oorlog belicht van élke kant. Is er echt iemand die het In Flanders Fields Museum weer buiten stapt zonder de stellige overtuiging dat we dit nooit meer opnieuw moeten doen? Never say never, behalve hier dus. Of maak een toertje Westhoek! Niet schrikken, er passeren inderdaad opvallend veel witte grafzerken onderweg. Hier is toen gebeurd waar we vandaag elke avond naar kijken op tv: zinloos geweld met iets als een nationale identiteit als excuus.

Een excuus dat eind deze maand ook bij ons weer wordt opgediend. In Ieper, of all places. Of net daarom. Het heet vrije meningsuiting, maar of het ook de vrede dient? De IJzerwake krijgt haar spreker. Benieuwd of het daar over vrede, verdraagzaamheid en solidariteit zal gaan. Die waarden waar Ieper Vredesstad voor staat. En die we haar niet in haar eentje moeten laten waarmaken.