Een kleine opzoeking leert dat we het in deze krant voor het eerst hadden over de ‘strategische spie’ in juni 2018’. De aanleiding was de aankoop van terreinen van het goederenstation door het vorige stadsbestuur. Samen met de gonzende geruchten over de sluiting van de legerkazerne kwam het idee voor de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel voor het eerst aan de oppervlakte.

Vijf jaar later kan het nieuwe stadsbestuur een eerste masterplan voor de 90 hectare grote site tussen het station, Oudstrijderslaan en Rijselseweg presenteren. Dat er vijf jaar en twee besturen passeerden vooraleer de eerste voorstellen op tafel liggen, illustreert de grootsheid van de onderneming: minstens 300 woningen, een te verleggen Oudstrijderslaan, 7.500 m² extra ruimte voor publieksvoorzieningen zoals parken en pleinen en 1.500 m² voor kantoorfaciliteiten… De verwachte duurtijd voor de realisatie van tien à twintig jaar is dan ook navenant. Rome is ook niet gebouwd in één dag.

De voorstellen doen velen alvast watertanden. En er is voor elk wat wils. Natuurliefhebbers kunnen zich verheugen op een vestenpark dat vijf hectare groter wordt (als de Oudstrijderslaan verlegd wordt tot tegen het spoor), terwijl ondernemers wellicht hun gading zullen kunnen vinden in de ‘werkhuizen’ die een onderkomen zouden moeten vinden in de vroegere loodsen van defensie. Fietsers hebben dan weer het vooruitzicht op een fietsas van Ter Olmen naar het Zaalhof, mét tunnel onder het spoor en brug over het vestingwater.

Dergelijke plannen lijken mooi op papier, maar iedereen die al eens met beleid te maken heeft gehad, weet dat het schoentje dikwijls wringt bij de uitvoering. Bezwaren van buurtbewoners, procedures bij de Raad van State, tegenvallende opbrengsten van de verkoop van de woningen… kunnen allemaal nog roet in het eten strooien. Het zal dan ook veel daadkracht en competentie vragen van het stadsbestuur – huidige en toekomstige – om dit project tot een goed einde te brengen.