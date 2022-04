Mollenvanger Marc Denys blijft overtuigd: Bert is de Mol

De meest gestelde vraag na zondagavond luidt: ‘Zou jij dat glas leeggedronken hebben?’. En nee, dan gaat het niet om een drankje van sponsor Ritchie, maar wel om… je weet wel. Na een alweer fantastische derde aflevering nam die lieve Nele zelf afscheid van de groep. De ongelukkige val tijdens ‘de vloer is lava’-opdracht bleek haar fataal. De 47-jarige lerares uit Melsele liep toen immers een zware spierscheur op. Op het einde van de aflevering vulde Nele dan ook de test niet in, bye bye en spoedig herstel!

Nog zes kandidaten en één Molletje schieten over. Ik overloop voor jullie kort alle kandidaten, om ten slotte te eindigen met de mijn hoofdverdachte, de saboteur die de Canarische Eilanden onveilig maakt.

Uma (26) uit Kortrijk

Tijdens de voorstelling van de kandidaten hoorden we van Uma dat ze kan duiken. Na zondag weten we ook hoe sterk ze is onder water. De leerkracht slaagt met verve in haar duikopdracht en vindt het juiste beeld. De tekening van Sven en Yens blijkt nochtans niet zo héél duidelijk, ik zie er de schets van een volwassene in, terwijl het beeld duidelijk een kind voorstelt. Ook tijdens de tweede opdracht, de raketlancering, zet deze West-Vlaamse topper haar beste beentje voor. Geen Mol!

Anke (32) uit Mechelen

‘De Zaak De Mol’ leert ons dat aan Anke geen topactrice verloren is gegaan. Ze doet duidelijk aan overacting, wat Frank Focketyn (wat een glansrol voor deze fantastische acteur) doet besluiten dat ze geen Mol is. Ook in de spelopdrachten bewijst de rechercheur vooral oog te hebben voor geldgewin in plaats van verdachte acties. Topkandidate, zeker geen Mol.

Emanuelle (35) uit Genk

Acteur Frank Focketyn (In de gloria, Man bijt hond, Het Eiland, Callboys) ziet in Emanuelle een goede Mol. En toegegeven, deze pittige dame lijkt af en toe een topactrice. Ik zie in haar een zekere finaliste, want de receptioniste speelt gewoon haar eigen spel. Ze studeert de ligging van planeten wel heel érg luid in en slaat wijze raad, het ezelsbruggetje van Philippe, totaal in de wind. Tijdens de blind date van vorige week liet ze het hart van Yens drie tellen overslaan door te verkondigen haar eigen weg te gaan, ondanks eerdere afspraken. Volgens mij wil ze winnen, punt. Daarom dat tijdverlies ook tijdens het duiken en het zien van een hond in plaats van een leeuw (El Leon) vorige week. Binnen een paar weken heeft ze half Vlaanderen overtuigd dat ze de Mol is, maar ik trap er niet in.

Philippe (34) uit Vrasene

Samen met Anke verdient Philippe 1.750 euro voor de pot. Vorig seizoen was een grote teleurstelling voor Philippe, omdat hij als gemaskerde aanvaller sneuvelde in het maïsveld. Dit seizoen bewijst de kinesist ons een leuke kandidaat te zijn.

Sven (30) uit Denderleeuw

In gesprek met Frank Focketyn heeft Sven het over zijn ambitie om een echte kinderboerderij uit te baten, zalig. Tijdens de tweede opdracht, het lanceren van de raket, kan Sven gemakkelijk de boel belazeren, maar hij laat het na. Alleen in de wagen, zonder pottenkijkers, slaat hij alle nodige informatie op en vervolgens geeft hij twee van de drie (nodige) juiste antwoorden. Mooi gedaan, Sven!

Yens (27) uit Barcelona

Gewoon een bedenking: Yens ruilde het rustige Westerlo in voor wereldstad Barcelona. Het lijkt me dan ook duidelijk dat hij misschien wel het beste Spaans kent van de groep. Toch bizar dat hij zich dan nooit kandidaat stelt om een opdracht uit te voeren, waar die talenkennis een mogelijk voordeel zou kunnen opleveren? Anderzijds… de raket gaat de lucht in door toedoen van de accountmanager. Hij weet het laatste antwoord. Als mol had hij daar het foute antwoord kunnen geven, waardoor er 4.000 euro verloren zou gaan. Yens is de motor van de groep, op hem kun je rekenen.

Bert (45) uit Kasterlee

De derde aflevering begint met een indeling in groepjes en Bert is er als de kippen bij om te melden dat hij eens wil chillen. Resultaat: Bert komt samen met Nele terecht in de hotelkamer, de beste locatie om te saboteren. Hij kan daar het meeste invloed uitoefenen of er al dan niet geld zal verdiend worden.

In de tweede opdracht vormt Bert een team met Anke en met de Mechelse heeft hij meer dan zijn handen vol. Zijn zelfbedacht systeem laat hij al snel varen, om vervolgens nederig te buigen voor de dosis ‘girl power’ waarover de rechercheur beschikt. Zij beslist namelijk dat er gewacht dient te worden op Sven, de man met de vele antwoorden. Bert baalt en zwicht.

Frank Focketyn bewijst tijdens de derde en laatste opdracht (ook?) een goede mollenvanger te zijn en ziet in de persoon van Bert… een Mol. We zagen vanavond trouwens opnieuw het Dagboek van de Mol. De saboteur heeft het avontuur precies ietwat onderschat. Hij werd geconfronteerd met een ijzersterke groep, gelukkig is er nog stoorzender Emanuelle – zeker geen Mol – achter wie hij zich kan schuilen.

Nog een laatste keer terugblikken met Nele. Haar been is ondertussen weer helemaal in orde, al heeft de revalidatie lang geduurd. Samen met ons, beste lezer, kijkt de rockliefhebster nieuwsgierig uit wie de groep al die tijd probeert te misleiden.

For those about to rock, we salute you, Nele!

Hasta la vista, mollenvrienden,

Tot ‘Ollemolle Mol’!

Marc Denys