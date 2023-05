Mobiliteit in Oostende komt echt wel op een ander spoor

Vanaf 8 juni zet Oostende dus nieuwe stappen in het verkeersluwer en wandel- en fietsvriendelijker maken van het stadscentrum. Dat nieuws werd woensdagmiddag, tot veler verrassing, via een persbericht wereldkundig gemaakt. Hoewel de Oostendenaars wel degelijk via een participatieproject zijn bevraagd naar hun mobiliteitswensen, valt op dat het eindresultaat en de concrete maatregelen zonder veel communicatie met de direct betrokkenen gelanceerd worden. Vraag is nu hoe de nieuwe verkeerssituatie onthaald zal worden en in welke mate meer communicatie daar iets aan had kunnen doen. In elk geval kan je er nooit mee missen.

Los daarvan is duidelijk dat deze meerderheid haar ambities waarmaakt om de mobiliteit in Oostende op een ander spoor te zetten. Of je er nu voor of tegen bent, er worden zaken gerealiseerd. Uit de eerste reacties die wij konden sprokkelen, komen verdeelde meningen naar boven. Horeca-uitbaters lijken in hoofdzaak voor, andere handelaars wachten bang af. Hebben handelaars baat bij wandel- en fietsstraten of bij een zaak waar je de auto voor de deur kan zetten? Een moeilijke discussie, die wellicht verschilt volgens het soort handelszaak. Wie nu een cliënteel heeft dat voornamelijk met de auto komt en plots in een wandel- en fietsstraat zit, heeft echt wel pech. Komen er nog maatregelen om die handelaars te ondersteunen of toch nog bereikbaarder te maken, of mogen we erop rekenen dat bezoekers zelf wel de omslag zullen maken? Hoe dan ook, wandel- en fietsstraten hebben hun plaats in een hedendaagse stad. Kan je je nog inbeelden dat je met de auto door de Kapellestraat of de Adolf Buylstraat rijdt en er parkeert? Toch lijken heel wat handelszaken daar best wel te draaien.

En verder weten we nu al dat ook dit plan nog bijsturingen zal krijgen. Uit de praktijk blijken altijd zaken nog voor verbetering vatbaar. Feit is ook dat het uitzicht van heel wat straten nog moet worden aangepast aan de nieuwe situatie. Maar je kan nu eenmaal niet alles in één keer. Wie aan mobiliteit werkt, is altijd onderweg.