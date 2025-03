“Mijn papa was een partner in opvoeding voor ouders”

Mijn vader is 22 jaar lang internaatsdirecteur geweest van internaat De Keiwijzer in Poperinge. Toen ik jonger was, vond ik het soms moeilijk om te begrijpen dat mijn papa ‘s avonds bij andere kinderen was om voor hen te helpen zorgen. Naarmate ik ouder werd, begreep ik beter wat zijn job precies inhield. Ik heb veel bewondering voor wat mijn papa en zijn team hebben verwezenlijkt en wat hij heeft bereikt als ‘meneer Marc’. Hij hielp een thuis, weg van ons huis, creëren voor jongeren. “We zijn voor ouders een partner in opvoeding”, zei mijn vader steeds.

Partners kunnen het ook eens moeilijk hebben en dan moet er ondersteuning komen. Dat is bij de internaten nu het geval. Vlaams parlementslid Loes Vandromme trekt voor de onderwijsinternaten aan de alarmbel. Het aantal kleuters en lagereschoolkinderen, leerlingen uit het buitengewoon onderwijs en jongeren die via de jeugdrechter geplaatst worden, stijgt. Internaatsdirecteurs beamen dat het water hen aan de lippen staat. Er zijn handen te kort en er moeten extra middelen komen. Het internaat waar mijn vader werkte, evolueerde van uitsluitend secundaire internen naar lagereschoolkinderen en kleuters. Nog wat later kwamen er ook plaatsingen door de jeugdrechtbank en leerlingen uit het buitengewoon onderwijs bij.

Elke groep heeft een eigen aanpak nodig en de noden liggen anders dan pakweg 22 jaar geleden. De jongeren verdienen het om zich in een veilige omgeving te kunnen ontwikkelen en zorg en begeleiding op maat te krijgen.