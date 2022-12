Mijn mooiste kerst

Ja, zoals u op pagina 9 van deze krant kan lezen, wordt het voor mij de mooiste kerst ooit. Ik hoop dat ook voor u, op de wijze die u verkiest, maar dan moet je het zelf willen en soms een tandje bijsteken zoals ik dat heb moeten doen. Niets komt vanzelf, maar het is toch opvallend dat deze hereniging net voor Kerstmis gelukt is. Ik ben er steeds in blijven geloven en heb me steeds met en door alle mogelijke mensen en mogelijkheden laten helpen. Ja, tot zelfs het branden van een paar kaarsen in de kapel van ‘nood zoekt troost’ in de Sint-Niklaasstraat. Ik ben er eerlijk gezegd geen regelmatige bezoeker, maar op cruciale momenten in mijn leven ben ik er elke keer weer tot rust gekomen of heeft het me weer energie gegeven. Al zijn de vele blijken van sympathie en de hulp van familie en vrienden me uiteraard nog veel meer waard. Niet alleen omdat ze tastbaar zijn, maar vooral om de warmte die ervan uitgaat. Ik ben dan ook heel verheugd vast te stellen dat er na deze calvarietocht ook voor mijn Cubaanse partner en ons dochtertje nog plaats is in de herberg, hetzij die van mijn familie en vrienden, hetzij die van Ieper, Vlaanderen of België. Iedereen heeft zijn eigen bezorgdheden en op Kerstmis mag je die gerust even uitspreken met mensen die je na aan het hart liggen. Wie weet wijzen zij je wel (opnieuw) in de juiste richting en kun je zo het nieuwe jaar weer met frisse moed aanvatten. Geloof me: met Kerstmis is er altijd ietsje meer mogelijk. Ik wens het jullie van ganser harte!