Samen met alle collega’s van De Krant van West-Vlaanderen wens ik jullie bij het begin van 2024 een goede gezondheid en veel liefde in al haar vormen. Maar ook de nodige moed om wat ongetwijfeld ook weer een uitdagend jaar zal worden aan te vatten.

Xavier Taveirne vertelt deze week bij KW over zíjn uitdaging: het VRT-nieuwsanker gaat voortaan mee ‘WinWin’ uitbouwen, een dagelijks consumentenprogramma op de radio, dat in de nabije toekomst ook een leven moet krijgen via sociale media. En dat doet hem nadenken over wat hij als journalist moet en kan betekenen in deze tijd. Meer dan ooit een evenwichtsoefening, zo blijkt, tussen jullie aandacht vangen enerzijds en correct, verstaanbaar én genuanceerd informeren anderzijds. Op media bovendien die steeds sneller voorbij denderen.

Met die snelheid hebben steeds meer mensen moeite

Met die snelheid hebben steeds meer mensen moeite. Ook jongeren. En niet meer zo jongeren voor wie het allemaal vanzelfsprekend zou moeten zijn, zoals ik. Ja, ik weet wat sociale media zijn en ik weet ook hoe ze ongeveer werken. Ik waag me erop in een poging om bij te blijven, met wisselend succes. Maar tot dusver wegen de voordelen op tegen de nadelen. Dus klamp ik opnieuw aan, ook in 2024.

Als ik mezelf straks ongetwijfeld ook weer eens stevig zal voelen tegenstribbelen, denk ik aan hoe mijn moeder de vooruitgang aanpakt. Geen hogere opleiding genoten, thuis gebleven om voor de kinderen te zorgen, sociaal geëngageerd maar vooral: gretig om bij te blijven, over wat er in de wereld om haar heen gebeurt, de wereld waarin haar kinderen en kleinkinderen leven.

Ze wordt dit voorjaar tachtig maar scrolt zich gezwind een weg doorheen Facebook – foeterend op de zuurpruimen die ze daar, onder vele anderen, aantreft – en bedient zich vlotjes van Messenger. “Ik stuur je via mezinger!”, klinkt het dan onversaagd. De Engelse tongval heeft ze nooit onder de knie gekregen. Maar ze stuurt. En ze voegt er foto’s aan toe en emoticons. Lachende gezichtjes, heel veel hartjes en duimpjes. Die ik in deze onzekere tijden interpreteer als: blijven meespelen.