Met de trein naar Oostende

Laura Schuyesmans (27) leeft met een deadline. De jonge West-Vlaamse lijdt aan een chronische ziekte waardoor ze wellicht maar tien jaar meer te gaan heeft. Laura werkt bij Oxfam, engageert zich als covoorzitster voor Jong Groen en maakt tweewekelijks een openhartige column voor deze krant. Ze wisselt af met Jan Devriese, de stukjesschrijver die leeft tussen deadlines.

Reizen met de trein zit meer dan ooit weer in de lift. De NMBS heeft voor deze zomer aan 128.000 Belgen een internationaal ticket verkocht, een kwart meer dan voor corona. De populairste bestemmingen blijven onze buurlanden Frankrijk en Duitsland. En dat lijkt niet toevallig te zijn. Zodra je iets verder gaat, wordt het meestal iets complexer en ook duurder.

Zelf kocht ik ook een van die 128.000 tickets. Mijn vriend en ik spoorden in juli naar Italië. Heel bewust kozen we voor de trein. Je bent ecologisch of je bent het niet.

Mijn vriend en ik legden 2.800 kilometer af via verschillende ritten. Vanuit Brussel vertrokken we naar Lugano. Van daaruit reisden we door naar Milaan, Bologna, Siena en Firenze. Via Milaan en Zürich keerden we na 13 volle dagen terug naar huis.

“De trein moet goedkoper, maar vliegen is gewoon niet duur genoeg”

Klinkt speciaal? Is het ook. Het is ook niet voor iedereen weggelegd en dat hoeft het ook niet te zijn. Het is een andere manier van reizen. Trager, avontuurlijker en voor de reizigers die ‘maar’ op zoek zijn naar een citytrip vaak ook duurder en complexer.

Waarom complexer? Omdat je via verschillende websites moet reserveren en ook vaker en langer moet zoeken naar deftige prijzen. De oplossing daarvoor is één platform voor heel Europa en een beter netwerk van treinen gestuurd door een deftig Europees beleid. Laten we daar vooral voor gaan, zodat de keuze makkelijker en goedkoper wordt.

Onze hele treinreis kostte 275 euro, voor álle treinritten. Deze reis met de vele tussenstops was dus niet per definitie goedkoper geweest met het vliegtuig of met de auto. Een reis naar Milaan heen en terug is dat meestal wel. Het gaat dus in eerste plaats ook al over wat je van een reis verwacht en dan pas kan je vergelijken of de prijs het waard is.

De prijs vergelijken is sowieso niet 100 procent fair. Zo is de trein naar Oostende nemen soms ook duurder dan vliegen naar Milaan, maar de vraag is vooral of dat wel rechtvaardig is? De trein moet goedkoper, maar vliegen is gewoon niet duur genoeg. Als we de impact op het klimaat van korte vluchten mee zouden nemen, zou een vlucht dan niet sowieso duurder moeten zijn?