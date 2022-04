Menen nu al morele kampioen, maar Knack pakt wel dertiende titel

Knack Roeselare versus Decospan Menen, vanaf vanavond: het is nu al een historische titelstrijd tussen twee West-Vlaamse volleybalclubs. De dertiende titel voor Roeselare of een allereerste voor Decospan?

Roeselare in de titelfinales, dat is niets nieuws. Géén Knack in de finales zou pas een shock betekenen, zoals in 2011 en 2012. Menen bij de beste twee is wel een unicum. Verder dan een bekerfinale in 2007 kwamen de grensjongens nog niet. Tot nu dus.

Maar al is het geloof in eigen kunnen groot bij Menen, noteer nu al maar dat Knack straks aan het feest gaat in de Tomabelhal. De jongens van coach Steven Vanmedegael mogen de flessen champagne al koel zetten. Menen zal ervaring, kwaliteit én het thuisvoordeel missen om met de kampioenenschaal te gaan lopen.

Lijkt onmogelijk

Decospan mag de buren in november vorig jaar dan wel uitgeschakeld hebben in de beker, dezelfde stunt drie keer herhalen in een paar weken lijkt onmogelijk. Zelfs tegen de reserven van Knack én in eigen zaal had Menen afgelopen zaterdag nog de grootste moeite om het verschil te maken. Het vat van enkele spelers van Frank Depestele loopt stilaan leeg en de kern is niet breed genoeg om dat op te lossen.

Menen zal ervaring, kwaliteit én het thuisvoordeel missen

Niet dat daarom gemaald wordt. Er werd zaterdag door spelers en supporters al gefeest alsof de titel binnen was. Al is dat in de Meense Vauban, op wedstrijddagen het best draaiende café van de regio, al maanden het geval. Nochtans werd de club in januari nog in diepe rouw gedompeld, nadat het bestuur de stekker uit de eerste ploeg trok.

Redding

Een diepe buiging voor trainer en spelers die de extra-sportieve zorgen in de marge zetten en op het parket de ene straffe prestatie aan de andere bleven breien. Die positieve vibes zijn achteraf de pijlers gebleken van de redding.

Jan Desmet van hoofdsponsor Decospan, zelden in de spotlights, maar wel al jaren van goudwaarde, engageerde zich nog maar eens op financieel vlak en de steun van ex-voorzitter Pierre Vandeputte kwam op het perfecte moment om de redding te realiseren. Die zekerheid heeft de ploeg nog grotere vleugels gegeven. Met het gekende resultaat.

Heeft Menen daarmee de rol van Maaseik voor langere termijn overgenomen? Allicht niet. De Champions League zal Decospan volgend seizoen een belangrijk deel van hun budget kosten en met Lankinen (Finland), Rotty en Plaskie (Knack) vertrekt de sportieve as van de ploeg.

Voor Depestele wordt het dan opnieuw beginnen met een extreem beperkt budget. Maar we roepen Decospan Menen vandaag wel al uit tot de morele kampioen van 2022.