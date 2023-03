Meeste mensen liggen niet echt wakker van behoud oud zwembad

Erfgoedvereniging Dement en architectuurvereniging Archipel verzetten zich dus niet langer tegen de sloop van het oude zwembad. Dat betekent naar alle waarschijnlijkheid dat het stadsbestuur zijn plannen kan doorzetten om het brutalistische erfgoedpand te slopen en er in de plaats een groene zone aan te leggen.

Eerder schreef ik hier al dat ik het oude zwembad wel een mooi en waardevol gebouw vind en dat ik het graag een nieuwe bestemming had zien krijgen. Maar het complex is niet beschermd en mag dus worden gesloopt, zo oordeelden eerst het stadsbestuur en later ook de provincie. De bestendige deputatie nam die beslissing volgens Dement en Archipel onder druk van de stad, wat best zou kunnen, maar niet bewezen is. Beide organisaties leggen sterke argumenten op tafel, maar vinden geen gehoor en hebben de centen niet om de procedure verder te zetten. Hoe jammer ook voor de voorstanders van het behoud van het zwembad, maar dat is het democratische spel.

Over democratie gesproken: de meningen van de bevolking over het oude zwembad zijn erg verdeeld en een mogelijke afbraak wekt niet zoveel emotie op. Toen enkele weken terug het licht van vuurtoren Lange Nelle deels werd afgeschermd, gingen de Oostendenaars daar massaal en binnen de kortste keren tegen in het verweer. En dat leverde resultaat op. Het stond in schril contrast met de discussie over het oude zwembad, die al enkele jaren aan de gang is, maar veel minder leeft. In de geesten van de mensen heeft het zwembad duidelijk niet de iconische en emotionele waarde die Lange Nelle wel heeft. Ook de oppositie in de gemeenteraad komt trouwens niet op voor het behoud van het gebouw en Groen, destijds voorstander van een nieuwe bestemming, heeft op dat punt ingebonden.

Laat ons het dus maar positief bekijken en uitzien naar een nieuw stukje groen in het hartje van Oostende. Al blijft de vraag of we vroeg of laat geen spijt zullen krijgen van deze beslissing.