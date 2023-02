De primeur en het hoogtepunt van de derde editie van WarMegem bleek een voltreffer. Volgens het stadsbestuur namen er op afgelopen weekend maar liefst 25.000 mensen deel aan de lichtwandeling Ware Gloed. Een geslaagd initiatief dat naar meer smaakt. Het was alleszins te merken aan de drukte in het stadscentrum. Zelfs op zondag mocht park Baron Casier heel wat stappers verwelkomen.

Uit passie voor mijn stiel, liefhebber van spektakel en kunst maar vooral als nieuwsgierige inwoner ondernam ik de aangekondigde “betoverende en magische lichtwandeling”. Al temperden de stadsdiensten grote verwachtingen met het feit dat men het niet mocht vergelijken met bijvoorbeeld het Lichtfestival in Gent. Zo’n vergelijking gaat inderdaad niet op, bovendien ging het hier om de allereerste editie van de Waregemse lichtwandeling.

Maar dat de organisatie in haar opzet is geslaagd, staat vast. Al bij de start aan de ingang van park Baron Casier in de Stationstraat werd de sfeer en geest op mooie wijze verlicht. De bomen die in de donkere – en vrij milde – avond een surreëel kleurenpalet vormden, vond ik bijna het mooiste aan gans het traject.

Ik verwittigde de chef dat zijn kasteel in brand stond

De chef in bistro Baron Casier is een van mijn beste vrienden. Ik verwittigde hem ietwat in paniek dat zijn kasteel in brand stond. Hij wist mij te kalmeren dat het gebouw ook deel uitmaakte van Ware Gloed. Oef, zeg. Wat verder heerste er even verwarring bij de mensenmassa of de swingende geesten door rook zichtbaar werden, maar het was wel degelijk het water van de fontein dat het dansende duo tot leven bracht.

Het enige puntje van kritiek is dat de wandeling eigenlijk niet veel meer voorstelde buiten het park. Het Paard op de markt was verlicht en er stonden ijsberen op de Zuidboulevard. Vooral de niet-verlichte kerk biedt volgens mij bijzonder veel mogelijkheden. Maar daarmee kan men ons volgend jaar verrassen. Meer van dat!