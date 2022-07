Mechele is geen Hoedt, Alderweireld of Ngadeu

Nog maar één speeldag, véél te vroeg om écht al conclusies te trekken. Maar, even mee in de waan van de dag, en bij de terugkeer van Piet Huysentruyt: wat hebben we al geleerd?

1) Club Brugge won van Genk zoals ze in mei kampioen werden. Met heel veel dank aan Simon Mignolet, met dank aan Skov Olsen en gediend door geluk. En net als Union was Racing Genk (een uur lang) beter. Dat Club fysiek nog niet op punt staat – Vanaken die verzaakte aan de strafschop, zegt veel – is een valabel excuus. Dat Gutla een uitstekende spits blijkt, een opsteker. Maar waar Club zich in zijn rush naar de derde opeenvolgende titel defensief stérk toonde, was het nu wel heel kwetsbaar. Met alle sympathie voor

Brandon Mechele is als centrale leider achterin geen Hoedt, geen Alderweireld en geen Ngadeu,

om bij de belangrijkste titelconcurrenten Anderlecht, Antwerp en Gent te blijven. Schreuder loste dat op met een verdedigende middenvelder meer (Odoi/Rits of Balanta), Hoefkens moet daar eens over nadenken.

2) We hebben ook twijfels over Karim Belhocine. En waren ook verbaasd dat hij ondanks de 6 op 42 en interne irritaties over zijn eigenwijsheid mocht aanblijven. Maar fair enough: de eerste helft van KVK was wél prima, dat Geuye en co de kansen misten is zijn schuld niet. Maar na de rust zakte zijn ploeg dan wel weer onrustwekkend weg, meteen wéér een thuisnederlaag was voldoende voor ‘Belhocine buiten-geschreeuw’ – de fans hadden er al niet veel vertrouwen in. Het is wat het is, op Seraing kan KVK beter niet verliezen en tegen STVV thuis moet worden gewonnen. Dan volgen verplaatsingen naar Union en Club Brugge, pakweg 1 op 15 zal Belhocine wél worden aangerekend.

3) En zou Essevee écht herleven? Ook die 2-0 tegen het zwakke Seraing is maar wat het is, maar 6 van de 7 versterkingen meteen in de basis, soepel voetbal en een duidelijke Leye… Het ‘nieuwe’ Zulte Waregem heeft zijn start niet gemist, Antwerp kan er zondag niet gerust in zijn.