Marc Overmars: hoe kan men nog verbaasd zijn over Paul Gheysens?

Iedereen achterover gisteren, bij het nieuws dat Marc Overmars, geen zes weken geleden ontslagen bij Ajax voor verregaand seksueel grensoverschrijdend gedrag, Technisch Directeur wordt van Antwerp. Nog verbazender evenwel is dat iedereen daar zo verbaasd over is.

Want de grote (en enige) baas van Antwerp is Paul Gheysens. En dan zou men moeten weten: als nu er één iemand in de voetbalwereld is die een topper als Overmars wil binnenhalen dan is het de bulldozer, Paul de Bouwer uit Ieper. Want: onstuitbaar ambitieus en weinig of geen scrupules, de perfecte mix.

Onstuitbaar ambitieus en weinig of geen scrupules, de perfecte mix

Vooreerst is Gheysens een steenrijke maar old school barse aannemer en in dat wereldje en dan vooral bij mannen van zijn leeftijd is MeToo veelal nog een vaag, hip en vooral lastig begrip. En een overdreven fenomeen. En dan is Gheysens vooral weinig op niet scrupuleus.

Vijf jaar geleden schreef ik een portret over de man, toen kandidaat-koper van Anderlecht. Geschat vermogen: 765 miljoen euro. Intussen bedraagt dat 997 miljoen. Een West-Vlaamse boerenzoon op speed werd hij genoemd. Het werd geen fraai portret: met veel woorden als schimmig, onontwarbare financiële constructies en alleenheerser. Bij Ghelamco reageerde men woest. Zonder verdere gevolgen…

Ik onthoud ook een bekende financiële expert die anoniem wilde blijven: “Neen, ik zeg liever niets over Gheysens. Ben ik bang van.” En dié Gheysens zou zich laten tegenhouden ‘geilneef’ Overmars aan te werven? Wat zou hém enige imagoschade kunnen schelen?

Dat vooral alle vrouwen ter wereld nu (zouden moeten) steigeren: ach, dat gaat wel snel weer liggen… Dat de buitenwereld ver hem valt (algemeen directeur Sven Jaecques moest maar uitleg geven)? Ach, dat is de pers, gaat ook weer snel liggen. Want, geloof ons, het is vooral die buitenwereld die nu steigert.

De Antwerpsupporters halen hun schouders op: “Als den Antwaarp maar snel Champions League speelt”. En in de bestuurskamers én in de kleedkamers van het voetbal vinden nog steeds niet weinig die hele MeToo ook een overdreven fenomeen.

Na Propere Handen, nu dit, gelooft nog iemand dat het topvoetbal niét zwaar opportunistisch en vooral hopeloos verziekt is? In het portret uit 2017 zegt een ander bekende econoom: “Er zijn drie werelden waarin geld zeer moeilijk traceerbaar is: in de bouw, in de paardenhandel en in de voetballerij.”

Gheysens zit in alle drie. Vrij vertaald: in drie werelden zonder veel scrupules. Dan mag het niet verbazen dat Gheysens al twee weken na diens ontslag vroeg een afspraak te maken met Overmars.