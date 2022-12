Man zoekt koor

Eind november woonde ik een van de optredens van het koor Chantage bij in de kerk van Woumen. Een heel mooi zangevenement, professioneel gebracht met een religieus, spiritueel programma. De organisatoren maakten duidelijk dat ze nog op zoek zijn naar zangers, een tenor en alt. En in feite denk ik daar ook al lang over na, over actief worden in een koor. Optredens van bv. Engelse jongenskoren of van die gezangen uit de Russisch-Orthodoxe liturgie kunnen mij meestal buitengewoon ‘bekoren’. Maar bij wie kan ik zingen? Mijn enige ervaring is meezingen in het collegekoor, onder leiding van de gedreven Gino Malfait. Ik weet wel van die tijd dat ik een tenor ben…

Chantage legt de lat wel hoog, want de vereniging verkiest zangers die partituren kunnen lezen en bovendien thuis al de nummers individueel instuderen. Bovendien moet je eerst auditie doen in januari. Ik weet niet of ik al die selecties zal door spartelen en hoe gaan de gezinsleden reageren als ik thuis zal zingen? En niet alleen in de douche… Ik verneem dat ook het koor ‘Wak maar proper’ nog actief is. Zou ik daarbij passen? Of toch maar het Sint-Niklaaskoor, waar ook al een koorlid meermaals naar mijn belangstelling polste…

Tot voor kort dacht ik dat ik een Gregoriaans koor zou verkiezen, omwille van mijn voorkeur voor Latijnse teksten en opnieuw de sfeer. En van zulke koren heb je er wel een paar in de Westhoek; Watou, Veurne, zelfs Merkem. Ik laat het nog even bezinken…