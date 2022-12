Majesteit Bill

‘Beeld van het jaar 2022’ was voor mij de blik die ik tijdens de Dag van de Trage Weg kon werpen op Bill. De naam zegt u misschien niets, maar ‘Bill’ is de naam van de mannetjes ooievaar die nu al een viertal jaar nestelt in de eendenkooi bij het spaarbekken. Door de verrekijker zag ik hoe Bill ineengedoken zat te rusten in een weide nabij de Knokkebrug. Ik voel me wel verwant met hem: Bill is een soort grensgeval tussen Woumen en Merkem, einzelgänger in de Westhoek en als Westhoekenaar levend in de uithoek van ons land… Sinds november zou Bill naar het zuiden zijn vertrokken, om volgend voorjaar terug te keren.

Als tienerjongen zag ik elke week oud-conservator van De Blankaart Paul Houwen aan de brug in het kasteelpark toekomen. Met een emmer vol visresten van de vroegere viswinkel Vandorpe. Paul was pakweg 50 jaar geleden bezig met de herinvoering van aalscholvers en blauwe reigers. Hij was niet of nauwelijks bezig met ooievaars, toen wellicht nog te onbereikbaar. En kijk nu… Al een viertal jaar heeft Bill en een ‘mevrouw de ooievaar’, al dan niet dezelfde gevederde dame, een nest met één of twee jongen per jaar… Wat een ongekende watervogel-weelde, want een aanwinst voor onze Westhoek! Er zouden nu zelfs ook ooievaars nestelen in Oostduinkerke en Bellewaerde.

Een ooievaar is voor mij de Majesteit-Koning van onze Westhoek-lucht, imposant, statig. Met de grote zilverreiger als heerlijk sierlijke Prins en dichte familie…