Mag een ‘groenen’ ook even verward zijn over het boerenprotest?

Vrijdag rijden colonnes tractoren naar Brussel om te protesteren tegen het Vlaams landbouw- en milieubeleid. Veel argumenten en emotionele reacties las ik de voorbije weken en dagen al op alle mogelijke mediakanalen. Vrijdagmorgen kwam daar nog een schepje bij. Een schepen die haar kindjes naar school liet voeren met een tractor met daarop een protestbord. Daarop stond dat er straks een voedseltekort dreigt als de Vlaamse regering zo door gaat. Overal de CD&V-vertegenwoordigers die in vol ornaat protesteren tegen een beleid dat ze als partij, als deel van de Vlaamse regering, mee goedgekeurd hebben. Wie spreekt hier nu met een dubbele tong?

Ik ben niet goed van die gespletenheid, van dat dubbele in woorden en daden. Is het juist niet de taak van de politiek – waar ik zeer veel respect voor heb, want ik was er ook jaren in alle eerbaarheid deel van – om A te zeggen en niet B te doen? Een afspraak is toch een afspraak? Ook de afspraken van een jaar geleden in de Vlaamse Regering of heb ik zaken gemist?

Verontwaardigd

Ik ben verontwaardigd en voel me genomen door een deel van de Vlaamse Regering, omdat ze een jaar terug een akkoord bereikt hebben rond landbouw, stikstof en een paar andere zaken en daar nu trots mee naar buiten kwamen, maar nu – onder druk van – op terug komen. Beste Hilde Crevits, beste CD&V van West-Vlaanderen: is dat nu geloofwaardigheid van de politiek? De toekomst van West-Vlaanderen gaat verder dan oktober 2024.

Beste Hilde Crevits, beste CD&V van West-Vlaanderen: is dat nu geloofwaardigheid van de politiek? De toekomst van West-Vlaanderen gaat verder dan oktober 2024

Mogen we een langetermijnvisie? Mogen we een echt evenwicht tussen bos, natuur, landbouw en al de rest? Laat ons ook niet overdrijven en een kat een kat durven noemen. De bedreiging voor de landbouw komt niet door 33 ha extra bos in Lichtervelde, niet door een paar ha extra natuur in pakweg Heuvelland. Wel, de ruimte-inname voor harde ontwikkelingen is nog steeds om en bij de 6 hectare per dag. Per dag!

Samen front vormen

Sinds men opnieuw op een serieuze manier aan bosuitbreiding doet (2019) is er in Vlaanderen 800 hectare nieuw bos gerealiseerd. Men vergist zich hier inderdaad totaal van vijand, want ondertussen zijn er een paar duizend hectaren landbouwgrond verdwenen door industrie, woningen, paardenweide, fermettes met extra grond voor de extra hobby’s, … Landbouw, natuur en bos zouden er goed aan doen om samen een front te vormen tegen de echte bedreigingen voor onze open ruimte.

Ik ben dus verward door wat ik hoor en lees door betogende landbouworganisaties. Wanneer valt de euro dat de echte ‘vijand’ elders zit? Bos en natuur zijn ook zo noodzakelijk voor een duurzame landbouw. Gaan we echt samen maar in de val blijven lopen van een systeem van meer, groter en waarin natuur of het aantal landbouwers niet (meer) belangrijk is?